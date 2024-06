EM 2024 bei RTL: Nach dem Spiel der Ukraine macht die Nachricht die Runde

Die Gruppenphase der EM 2024 ist in vollem Gange, das Fußballfieber hat ganz Deutschland fest im Griff!

Doch die Deutschen wollen nicht nur die DFB-Elf sehen. Auch die zahlreichen anderen Spiele der EM 2024 stoßen bei den schwarz-rot-goldenen Fußball-Anhängern auf großes Interesse. Kurz nach dem Spiel der Ukraine gegen die Slowakei machte eine Nachricht die Runde, die vor allem RTL gefreut haben dürfte.

Zurzeit bestimmt der schreckliche Krieg in der Ukraine den Alltag der Menschen vor Ort. Vielleicht war es für die Ukrainer ein kleiner Lichtblick in diesen schweren Zeiten, als am Freitag (21. Juni) die Ukraine im zweiten Gruppenspiel bei der EM 2024 ihr Spiel gegen die Slowakei mit 2:1 gewinnen konnte.

EM 2024: Horror-Start für die Ukraine

Der Sieg, er war Balsam für die ukrainische Fan-Seele – und bitter nötig, um sich eine Chance auf ein Weiterkommen in dem Turnier zu wahren. Die Ukrainer erwischten einen echten Horror-Start. Das erste Spiel verlor das Team von Trainer Serhij Rebrow deutlich und verdient gegen ein starkes Rumänien mit 0:3.

Doch trotz der herben Niederlage im ersten Spiel war das Interesse an der Partie Ukraine gegen Slowakei bei den RTL-Zuschauern groß, wie der Sender stolz mitteilte. In der Spitze sahen laut Senderangaben bis zu 4,63 Millionen Fußballfans am Freitagnachmittag die Partie der Ukraine gegen die Slowakei bei dem Kölner Sender. Eine gute Quote – erst recht für ein sportlich eher weniger attraktives Spiel zur ebenso unattraktiven Anstoßzeit um 15 Uhr!

RTL mit guten Quoten bei der EM 2024

Insgesamt erreichte die RTL-Übertragung aus Düsseldorf im Schnitt 3,34 Millionen Zuschauer – und sorgte für einen Marktanteil von 30,8 Prozent beim Gesamtpublikum. In den Zielgruppen der 14- bis 59-Jährigen standen 37,4 Prozent beziehungsweise bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern sogar 39,2 Prozent zu Buche!

Als die Ukraine in der zweiten Halbzeit sogar noch aufdrehte, stieg die Gesamtzuschauerzahl um 1,15 Millionen Fans im Vergleich zur ersten Hälfte. Bei den 14-59-Jährigen stieg dadurch auch der Marktanteil auf 40,4 Prozent. Das EM-Fieber in Deutschland ist also weiterhin ungebrochen.