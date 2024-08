Mats Hummels: Poker um Ex-BVB-Star geht in die heiße Phase – jetzt wird es ernst

Seit einigen Wochen kursieren sämtliche Gerüchte rund um Mats Hummels. Nach seinem BVB-Abschied hat er noch keinen neuen Verein gefunden. Das dürfte sich in kürze aber wohl ändern. Denn dem Ex-Borusse läuft die Zeit davon.

In weniger als drei Wochen starten in den meisten europäischen Top-Ligen die Saisons. Für Hummels wäre es also wichtig, schon vor Saisonbeginn zu seinem neuen Verein zu stoßen. Die Vorbereitung hat er bereits verpasst.

Mats Hummels: Welcher Verein wird es nun?

Aus der Serie A buhlt der FC Bologna bereits seit längerem um den Routinier. Mit Brighton & Hove Albion und West Ham sind laut Transferexperte Nicolo Schira auch zwei Klubs aus der Premier League interessiert an einer Verpflichtung des 35-jährigen Routiniers. Aus Spanien hat RCD Mallorca großes Interesse an Hummels.

Der Ex-BVB-Star hat – abseits der Vertragsmodalitäten – also die Qual der Wahl. Doch der Innenverteidiger hat zuletzt immer wieder betont, dass sein neues Projekt zu einhundert Prozent passen müsse – ob das bis dato noch nicht der Fall war? Fakt ist: Trotz einiger Tendenzen hat er noch keine finale Entscheidung getroffen.

++ Mats Hummels: Entscheidung gefallen! Ex-BVB-Star verkündet sofortigen Rückzug ++

Vieles spricht wohl für Bologna. Dort hätte er bei einem Champions-League-Teilnehmer die Chancen auf einen Startplatz und so auf höchstem Niveau zu spielen. Dazu soll ihm die Liga enorm reizen. Hummels kann ablösefrei wechseln, nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund Ende Juni ausgelaufen war.

Hummels-Entscheidung steht kurz bevor

Lange wird es aber wohl nicht mehr dauern, bis Hummels‘ neuer Verein feststeht. Denn die Zeit drängt und Hummels wird wohl schon am ersten Spieltag seines neuen Vereines angreifen wollen. Die nächsten Tage werden also richtig spannend. Zahlreiche andere Offerten soll der Ex-Nationalspieler bereits abgelehnt haben, heißt es seitens „Sky“. Unter anderem sollen Bayer Leverkusen und Benfica bei dem Routinier abgeblitzt sein.

Weitere News:

Bei der Wahl seines neuen Arbeitgebers spielen familiäre Erwägungen eine große Rolle. Hummels‘ Sohn lebt in München. Der ehemalige Akteur des FC Bayern zieht deshalb nur eine Anstellung im nahen europäischen Ausland in Erwägung.