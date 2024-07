Borussia Dortmund verkündet Schock-Nachricht: Platzt der Guirassy-Transfer?

Schlechte Nachrichten von Borussia Dortmund! Eigentlich war der Transfer von Serhou Guirassy schon so gut wie in trockenen Tüchern. Doch am Mittwoch (10. Juli) verkündet der BVB eine Horror-News!

Borussia Dortmund verkündet Schock-Nachricht

Eigentlich sah alles schon nach einem perfekten Transfer aus. Borussia Dortmund hätte sich die Dienste von Top-Torjäger Serhou Guirassy gesichert. Doch nun wackelt der Deal!

„Während einer medizinischen Untersuchung von Serhou Guirassy wurde eine Verletzung festgestellt, die einer weiteren Abklärung bedarf“, schreiben die Schwarzgelben in den sozialen Netzwerken.

Laut übereinstimmenden Medienberichten handelt es sich dabei um eine alte Verletzung des Stürmers, die er sich bei der Nationalmannschaft von Guinea zugezogen hatte. Diese soll noch immer nicht vollständig geheilt sein. Die Dortmunder wollen daher auf Nummer sicher gehen.

Platzt der Guirassy-Transfer doch noch?

Daher will man bei Borussia Dortmund nun eine zweite Spezialisten-Meinung einholen. Es soll daher ein zweiter Medizin-Check folgen. Bis da keine Klarheit herrscht, wird es keine Unterschrift geben. Eigentlich hätte Guirassy bei einem erfolgreichen Medizin-Check einen Vier-Jahres-Vertrag unterschreiben sollen. Berichten zufolge hätte der Angreifer dabei bis zu 12 Millionen Euro verdient. Nun ist man beim BVB aber in großer Sorge, dass der Transfer doch noch auf den Zielgeraden platzt.

Am Mittwoch vor dem Trainingsstart der Dortmunder begrüßte Guirassy Cheftrainer Nuri Sahin und seine neuen Teamkollegen sogar. Anschließend ging er ins Krankenhaus, um die Checks zu machen. Die schlechte Nachricht folgte dann vom BVB.

Die Dortmunder sollen aber optimistisch sein, dass der Deal noch über die Bühne geht. Allerdings könnte das dann etwas verspätet passieren. Auch beim VfB Stuttgart schaut man ganz genau hin. Schließlich bekommt der Vizemeister bei einem Transfer rund 18 Millionen Euro.