RB Leipzig: Nach Werner-Hammer! Folgt nun der Transfer-Coup?

Mit Ole Werner hat RB Leipzig seinen Trainer für die kommenden Jahre gefunden. Der 37-Jährige kommt von Werder Bremen und soll den Bundesligisten wieder erfolgreicher machen.

Gibt es mit dem neuen Coach auch direkt den Transfer-Coup? RB Leipzig hat es nämlich auf einen deutschen Star abgesehen. Für ihn müsste man aber ordentlich in die Tasche greifen.

RB Leipzig will Nicolas Kühn verpflichten

RB Leipzig plant laut Berichten, Nicolas Kühn, Celtics Star-Flügelspieler, zu verpflichten. Seit seinem Wechsel von Rapid Vienna beeindruckt Kühn mit starken Leistungen. Die Leipziger befinden sich bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen und könnten tief in die Tasche greifen, um ihn nach Deutschland zu holen.

Auch interessant: Klub-WM: Da können die Amis nur lachen! FIFA-Boss Infantino mit irren Aussagen

Kühn erzielte in der vergangenen Saison 21 Tore und gab 15 Assists, darunter vier Torbeteiligungen in der Champions League – auch gegen RB Leipzig. Sein Marktwert stieg von 1,5 Millionen auf 12 Millionen Euro und könnte bei einem Transfer in die Bundesliga noch weiter wachsen.

Bundesligist müsste Rekordsumme zahlen

Celtic fordert mindestens 17,5 Millionen Euro, hofft jedoch auf über 20 Millionen von RB Leipzig. Damit würde Kühn zu einem der teuersten Transfers in Celtics Geschichte gehören. Leipzigs Interesse zeigt, wie begehrt der Offensivspieler mittlerweile ist. Ob sie bereit sind, diese Summe zu zahlen, bleibt abzuwarten.

Mehr Nachrichten für dich:

Wichtig ist für RB, dass man auf der Trainerbank Gewissheit hat. So könnte nun auch Ole Werner in den Transfer-Verhandlungen mitmischen und einige Spieler von einem Wechsel überzeugen.