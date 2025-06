Borussia Mönchengladbach: Bitterer Abgang! Fohlen geben Mega-Juwel ab

Kommt das Transferfenster bei Borussia Mönchengladbach jetzt ins Rollen? Zumindest tut sich etwas auf der Abgangsseite bei den Fohlen.

Ob Fans von Borussia Mönchengladbach über diesen Transfer jubeln können, bleibt fraglich. Denn mit Winsely Boteli verlässt eines der vielversprechendsten Talente der Fohlen den Verein. Laut Transferexperte Fabrizio Romano schließt sich der 18-Jährige auf Leihbasis mit Kaufoption dem Schweizer Erstligisten FC Sion an.

Borussia Mönchengladbach: Fluch oder Segen?

Eine einfache Leihe wäre für viele Gladbach-Fans wohl leichter zu akzeptieren. Schließlich dürfte Boteli mit seinen jungen 18 Jahren bei den Profis von Gladbach kaum regelmäßige Einsatzzeiten bekommen. In Sion hingegen kann er nicht nur wertvolle Spielpraxis sammeln, sondern sich auch sportlich deutlich weiterentwickeln, um später gestärkt zu den Fohlen zurückzukehren.

Andererseits gibt es ein großes Risiko: Sion hat offenbar eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Damit verliert Borussia Mönchengladbach die Kontrolle über die Zukunft des Spielers. Sollte Boteli in der Schweiz überzeugen, könnte Sion ihn fest verpflichten – und Borussia müsste zusehen, wie sich ein vielversprechendes Talent anderweitig durchstartet.

Abgang von Boteli: Eine riskante Entscheidung

Für die Fans ist dies wohl das Worst-Case-Szenario. Ein Spieler wie Botelli, der in der Vergangenheit bereits mit Top-Klubs wie Juventus Turin in Verbindung gebracht wurde, startet im Trikot von Sion durch – doch statt einer Rückkehr nach Gladbach wechselt er endgültig in die Schweiz. Es wäre eine große Transferpanne.

Zwar könnten die 3,5 Millionen Euro Ablöse Borussia finanziell etwas entlasten, doch von einem „Geldregen“ kann keine Rede sein. Größere Investitionen werden damit wohl kaum möglich sein. Mit diesem Transfer geht Borussia Mönchengladbach ein hohes Risiko ein. Boteli hat laut Fabrizio Romano am Mittwochmorgen (25. Juni) bereits den Medizincheck bei Sion absolviert. Die offizielle Verkündung wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.