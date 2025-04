Borussia Dortmund verkündet bittere Nachricht: Harter Rückschlag für den BVB

Gerade jetzt, wo Borussia Dortmund in Fahrt kommt und zum Saisonendspurt wichtige Siege holt, sind Ausfälle besonders bitter. Vor allem von Spielern, die in einer bestechenden Form sind und auf die Trainer Niko Kovac auf keinen Fall verzichten kann.

Für das nächste Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim ist dies aus Sicht von Borussia Dortmund leider eingetroffen. Ein Dauerbrenner wird dem BVB für die Begegnung fehlen.

Borussia Dortmund ohne Groß in Hoffenheim

Pascal Groß stand in den vergangenen 13 Bundesliga-Partien immer in der Startelf. Cheftrainer Niko Kovac baut auf den Nationalspieler, der in der laufenden Saison die zweitmeisten Minuten gespielt hat. Für das Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag wird er Borussia Dortmund allerdings nicht zur Verfügung stehen.

Wie der BVB am Dienstagmittag (22. April) mitteilte, hat sich Groß beim 3:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag eine „leichte Bänderverletzung im Knie“ zugezogen. Daher wird er dem BVB am kommenden Samstag bei den Hoffenheimern fehlen.

Es wird erst das dritte Bundesliga-Spiel in dieser Saison sein, in dem Groß nicht dabei sein wird. In 28 der bislang 30 Spiele stand er auf dem Rasen und verzeichnete dabei acht Vorlagen. Für Kovac ist Groß einer der Leistungsträger der vergangenen Spiele und hatte einen Anteil an der Wende.

Auch Beier verletzt?

Vermutlich ist eine kleine Pause für Groß aber auch gut, um sich ein bisschen zu erholen. Vielen Spielern ist die Müdigkeit anzumerken. Kleine Verletzungen häufen sich seit Monaten, seitdem der Spielplan so voll ist. Borussia Dortmund muss in Hoffenheim vermutlich nicht nur auf Groß verzichten.

Gegen Gladbach musste Maximilian Beier angeschlagen vom Feld. Der Neuzugang von der TSG Hoffenheim wird gegen seinen Ex-Klub wohl auch fehlen. Derzeit gibt es noch keine Bestätigung über die befürchtete Verletzung am Wadenbein, die der Angreifer sich wohl zugezogen hat. Sobald eine Diagnose feststeht, wird der BVB diese wohl kommunizieren.