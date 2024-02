Borussia Dortmund: Star heiß begehrt – seine Reaktion auf Abwerbeversuch ist deutlich

Er ist einer der besten Spieler bei Borussia Dortmund in dieser Saison – wenn nicht sogar der Beste – und zeigt Woche um Woche immer wieder, warum er so wichtig ist. Das bringt allerdings auch den Nachteil mit sich, dass viele Top-Klubs auf ihn aufmerksam werden.

Die Rede ist von Gregor Kobel. Der Torhüter von Borussia Dortmund ist heiß begehrt. Jetzt hat ein Klub den ersten Versuch gewagt, ihn unter Vertrag nehmen zu wollen. Wie der BVB-Star reagiert, ist mehr als nur deutlich.

Borussia Dortmund: Star heiß begehrt

Dass Borussia Dortmund aktuell in der Tabelle nach einer schmeichelhaften Saison auf Platz vier liegt, ist vor allem Gregor Kobel zu verdanken. Der Schweizer ist in der laufenden Spielzeit der wohl beste Torhüter der Bundesliga und zeigt Spiel für Spiel immer wieder, wie wichtig er ist.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Star lässt nach Schock tief blicken – „Ein Gefühl von Angst“

Die vergangenen beiden Partien in der Champions League gegen Eindhoven (1:1) und die Bundesliga-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim (2:3) verpasste Kobel allerdings verletzungsbedingt. In den europäischen Top-Ligen sind seine starken Leistungen schon längst angekommen. Jetzt hat ein Top-Klub ein Abwerbeversuch gewagt.

Wie die französische Zeitung „l’Equipe“ berichtet, habe Paris Saint-Germain den Kontakt zu Kobel aufgenommen. Der französische Verein soll mit Stammtorhüter Gianluigi Donnarumma nicht zufrieden sein und einen neuen Torwart verpflichten wollen. Am besten soll es Kobel werden.

Kobel will nicht zu PSG

Doch die Antwort des Torhüters von Borussia Dortmund: Er habe wenig Interesse an einem Wechsel in die französische Hauptstadt. Eine Abfuhr an die Pariser, die sich wohl jetzt mit anderen Keepern auf dem Markt beschäftigen müssen.

Doch Paris ist nicht der einzige Verein, der Kobel haben möchte. Im vergangenen Sommer war der 26-Jährige auch beim FC Chelsea und Manchester United ein Thema. Zu einem Wechsel kam es allerdings nicht. Im Gegenteil: Kobel verlängerte im vergangenen Oktober 2023 seinen Vertrag bis 2028.

Mehr Nachrichten für dich:

Aktuell steht Borussia Dortmund in der Tabelle auf Platz vier und wäre damit in der kommenden Saison in der Champions League. Sollte eine Teilnahme an der Königsklasse allerdings scheitern, könnte es um die Personalie Kobel sicherlich wieder spannend werden. Schließlich möchte jeder Torhüter in der Champions League spielen.