Mit Jude Bellingham und Raphael Guerreiro hat Borussia Dortmund in diesem Sommer schon zwei wichtige Säulen verloren. Deshalb sollten weitere Verluste nun tunlichst vermieden werden. Doch um einen Star gibt es nun plötzlich Wirbel.

Gregor Kobel wartet einem Bericht zufolge schon länger auf Gehaltsgespräche, die ihm von den BVB-Bossen versprochen worden seien. Über das Verhalten von Borussia Dortmund sei er nicht gerade erfreut. Droht jetzt Ärger?

Borussia Dortmund: Gregor Kobel „irritiert“

Der Trainingsauftakt ist bereits am Horizont zu erkennen, doch der BVB-Kader gleicht noch immer einer Großbaustelle. Mehrere Ladenhüter hüten noch immer den Laden, entstandene Lücken wie die von Bellingham sind noch nicht gestopft. Und nun tut sich womöglich das nächste Problem auf.

Gregor Kobel gehörte zu den größten Transfer-Coups der letzten Jahre. Der Torwart ist als Bürki-Ersatz in Windeseile eine tragende Säule beim BVB geworden, hat so manches Spiel entschieden. Weil er mit vier Millionen Euro Jahresgehalt in seinen Augen aber nicht entsprechend entlohnt wird, hatten Kehl & Co. ihm trotz laufenden Vertrags Gehaltsgespräche versprochen. Das berichtet die „Bild“.

Lässt Kehl Kobel schmoren?

Dem Bericht zufolge wurde das Versprechen bislang aber nicht eingelöst. Borussia Dortmund, so heißt es, lässt Kobel weiter auf das Gespräch warten. Darüber sei der Torwart „etwas überrascht und irritiert“. Immerhin gebe es aber einen grundsätzlichen Austausch der beiden Parteien. Zu gegebener Zeit solle das Thema dann auch umgesetzt werden.

Obendrein pocht der Schweizer laut „Bild“ auch auf eine Führungsrolle in der Mannschaft. Durch den Abgang von Bellingham und die womöglich veränderte Rolle von Marco Reus dürfte die Kapitäns-Hierarchie neu aufgestellt werden. Kobel will die Binde – zumindest als Vize-Kapitän.