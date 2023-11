Borussia Dortmund: Bynoe-Gittens glänzt gegen Gladbach – für IHN wird die Luft jetzt immer dünner

Borussia Dortmund hat endlich wieder gewonnen. Einen maßgeblichen Anteil am wilden 4:2 hatte Jamie Bynoe-Gittens. Der Youngster glänzte gegen die „Fohlen“, traf, legte ein Tor auf und hatte viele weitere starke Momente. Zurecht war er für viele an diesem Samstag der Matchwinner.

Ein anderer BVB-Star dürfte diese Gala mit gemischten Gefühlen verfolgt haben. Karim Adeyemi musste das Spiel krank auf dem heimischen Sofa verfolgen. Die Leistungen seines Konkurrenten auf dem linken Flügel bei Borussia Dortmund lassen die Luft für ihn immer dünner werden.

Borussia Dortmund: JBG lässt Druck auf Adeyemi wachsen

Karim Adeyemi steht beim BVB längst unter großem Druck. Bis auf eine starke Phase in der vergangenen Rückrunde ist er in Schwarzgelb bislang alles schuldig geblieben. Schwache Leistungen, Diskussionen um den Einfluss seiner Liebes-Beziehung und seiner Social-Media-Aktivitäten und zuletzt der Zoff um den DFB-Korb – derzeit schreibt der 21-Jährige ausnahmslos negative Schlagzeilen.

Auf dem linken Flügel konnte Karim Adeyemi in dieser Saison nur wenig zum BVB-Spiel beitragen. Nun verpasste er das Heimspiel gegen Gladbach auch noch krankheitsbedingt. Und als wäre das alles nicht schon bescheiden genug für ihn, musste er auch noch mitansehen, wie sein Konkurrent glänzte.

Bynoe-Gittens glänzt gegen Gladbach

Immer wieder äußerten Fans und Experten ihre Verwunderung, dass Edin Terzic Jamie Bynoe-Gittens so wenig Spielzeit gönnt. Acht von elf Bundesligaspiele sah er ohne Einsatzminute von der Bank aus. Gegen Borussia Mönchengladbach durfte er von Anfang an ran – und sammelte schlagende Argumente. Bekannt als erfrischende Komponente mit einer Leidenschaft zu Dribblings, ließ der Engländer auch diesmal die Gegenspieler reihenweise stehen. Doch nun kam auch Zählbares hinzu. Er legte das 2:2 auf, erzielte das so wichtige 3:2 mit dem Pausenpfiff selbst und war dazwischen immer wieder Gefahrenherd und Aktivposten. Das 4:2 gegen Gladbach war der vielleicht beste Auftritt von „JBG“ bei den BVB-Profis.

Bei so unwiderstehlichen Auftritten wird Terzic nicht mehr lange an seinem Juwel vorbeikommen. Für Karim Adeyemi bedeutet das: Sein Platz auf dem linken Flügel ist noch mehr in Gefahr als ohnehin schon. Liefert er nicht bald ein paar Argumente, dürfte Jamie Bynoe-Gittens noch häufiger bevorzugt werden.