Borussia Dortmund: Malen erlöst den BVB – und alle Fans denken sofort an DIESE Szene

Erste Halbzeit Wahnsinn, zweite Halbzeit Leerlauf – und hintenraus doch wieder gezittert. Borussia Dortmund hat Gladbach geschlagen, das Spiel war allerdings vielmehr spektakulär als souverän.

Bis zur letzten Minute mussten die Fans bei Borussia Dortmund – Gladbach zittern. Dann wurden sie von Donyell Malen erlöst. Als der Niederländer jubelnd ins leere Tor lief, schoss allen BVB-Fans gleichzeitig ein magischer Moment der Vergangenheit in den Kopf.

Borussia Dortmund – Gladbach: Malen wie einst Rosicky

Es war die letzte Minute der Nachspielzeit, die letzte Aktion. Eine Ecke für Gladbach ließ alle Dortmunder noch einmal zittern. Gerade hatte der BVB ein 0:2 noch in ein 3:2 umgebogen, in der zweiten Halbzeit fast nichts anbrennen lassen. Doch in der Schlussphase wurde wieder gezittert. Der Ausgleich fiel nicht. Stattdessen durfte Schwarzgelb die Erlösung bejubeln.

Die verspielte Ecke flog den „Fohlen“ um die Ohren. Plötzlich kam Donyell Malen an den Ball, legte den Turbo ein und lief allen davon. Auch Torwart Moritz Nicolas, der für di letzte Ecke mit nach vorne gegangen war. Und so hatte Malen für sein Tor keinen Gegenspieler, sondern nur noch ganz viel Rasen vor sich. Unter dem tosenden Jubel des Westfalenstadions rannte Malen ins leere Tor, riss siegesgewiss schon vor dem Treffer die Arme hoch und jubelte selbst. 4:2 – die Erlösung.

Verblüffende Ähnlichkeit: Zweimal 4:2, zweimal allein aufs leere Tor, zweimal Jubel vor dem Treffer. Foto: imago images

Verblüffende Ähnlichkeit der Szenen

„Warte mal“, dürften sich viele BVB-Fans nach anfänglicher Ekstase gedacht haben. Das gabs doch schon mal! 2006 lag Borussia Dortmund im Hamburger Volkspark erst zurück, dann 3:2 vorn, als der HSV den Ausgleich per Ecke erzwingen wollte und Torwart Sascha Kirschstein mit nach vorne holte. Was Donyell Malen nun machte, war ein Abbild der damaligen Aktion von Tomas Rosicky. Bis heute schwärmen die BVB-Fans, die damals dabei waren, von dieser Szene: Rosicky rannte mit hochgerissenen Armen ins leere Tor, erlöste Dortmund nach einem dramatischen Spiel mit dem entscheidenden 4:2.

Diese Bilder schossen so manchem Fan direkt in den Kopf, als er Malen am Samstag aufs leere Tor zulaufen sah. Wer noch einmal in Erinnerung schwelgt und sich Rosickys Solo-Lauf von damals anschaut, wird merken: Die Ähnlichkeit ist verblüffend.