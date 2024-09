Borussia Dortmund atmet auf – Kehl verkündet frohe Kunde

Die Fans von Borussia Dortmund haben wieder Grund zur Freude. Nach dem Horrorauftritt in Stuttgart (Endstand 1:5) konnte man das Revierduell gegen den VfL Bochum am Freitag (27. September) mit 4:2 gewinnen.

Doch trotz des Sieges dürfte Trainer Nuri Sahin weiter Sorgenfalten auf der Stirn haben. Zum einen wegen der erneut mangelhaften Defensivleistung seiner Mannschaft, zum anderen aufgrund der verletzungsbedingten Auswechslung eines Spielers. Nun herrscht jedoch Klarheit – Borussia Dortmund kann aufatmen!

Borussia Dortmund: Keine Verletzung bei Jamie Gittens

Vielen Anhängern des BVB dürfte beim Spiel gegen Bochum nach etwas mehr als einer Stunde Angst und Bange gewesen sein, als Jamie Gittens ohne gegnerische Einwirkung zu Boden ging. Der 20-Jährige war bis dahin einer der aktivsten Dortmunder Spieler, überlief mit seinem Tempo ein ums andere Mal die Defensivkette der Gäste. Nun musste man um eine Verletzung fürchten.

Kurz nach dem Spiel gab Sebastian Kehl, Sportdirektor von Borussia Dortmund, allerdings schon wieder Entwarnung. Der Flügelspieler sei aufgrund eines Krampfes ausgewechselt worden. Damit dürfte auch einem Einsatz in der kommenden Champions-League-Begegnung mit Celtic Glasgow nichts mehr im Wege stehen.

Gittens im ersten CL-Spiel Matchwinner

Und das könnte für Borussia Dortmund noch enorm wichtig werden. Denn schon am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase avancierte Gittens gegen den FC Brügge zum Matchwinner, erzielte nach seiner Einwechslung gleich zwei Tore und sorgte somit für die ersten drei Punkte der neuen CL-Saison.

Zudem kommt mit Celtic Glasgow eines der formstärksten Teams Europas in den Signal Iduna Park. Die Schotten sind in dieser Saison noch ohne Punktverlust, gewannen zudem am ersten Champions-League-Spieltag mit 5:1 gegen Slovan Bratislava. Der BVB könnte die Dienste von Jamie Gittens also gut gebrauchen.