Am vergangenen Wochenende (08. Juli) ploppte plötzlich ein Transfergerücht auf, dass viele BVB-Fans verwundert haben dürfte. Giovanni Reyna von Borussia Dortmund soll im Visier von Borussia Mönchengladbach stehen.

Ein Verkaufskandidat ist Giovanni Reyna bei Borussia Dortmund eigentlich nicht. Eine Leihe könnte zwar Sinn ergeben, dass es aber dazu kommt, ist unwahrscheinlich.

Borussia Dortmund: Gerüchte um Reyna-Abgang

In Foren wurde am Wochenende heiß diskutiert: Wechselt Reyna per Leihe zu Borussia Mönchengladbach? Wieso die Spekulationen plötzlich aufkamen, ist unklar. Die „Rheinische Post“ stufte das Gerücht allerdings als „nicht völlig aus der Luft gegriffen“ ein und heizte damit die Gerüchteküche nochmal ordentlich an.

+++ Borussia Dortmund: Der nächste Neuzugang? Deal rückt wohl immer näher +++

Klar ist: Borussia Mönchengladbach könnte Reyna nach den zahlreichen Abgängen gut gebrauchen und würde den 20-Jährigen wohl mit Kusshand nehmen. Denkbar wäre zudem, dass Reyna nach der schwierigen letzten Saison mit einer Leihe zurück in die Spur finden will. Ein Stammplatz wäre ihm bei den „Fohlen“ wohl sicher.

Der Parameter Borussia Dortmund ist der Grund, wieso die Rechnung wohl nicht aufgeht. Es ist kaum vorstellbar, dass der BVB sein Juwel für ein Jahr an einen Konkurrenten in der Bundesliga verleiht – zumal Reyna dann mit nur noch einem Jahr Vertrag (bis 2025) zurückkäme. Lediglich ein Verkauf könnte ein Thema werden. Der BVB soll gesprächsbereit sein, wenn Reyna mit einem Wechselwunsch auf sie zukäme. Anzeichen gibt es dafür allerdings bislang keine.

Das könnte dich auch interessieren:

Dazu passt: Sky-Reporter Marlon Irlbacher vermeldete nach dem Aufkommen des Gerüchts, dass eine Leihe oder ein Transfer von Reyna aktuell nicht geplant sei. Der US-Boy solle nach seinem Urlaub wie geplant ins BVB-Training einsteigen.