Borussia Dortmund: Terzic lobt BVB-Star – gelingt IHM endlich die Wende?

Giovanni Reyna galt bei Borussia Dortmund als eines der vielversprechendsten Talente, zuletzt ist seine Karriere aber ordentlich ins Stocken geraten. Zahlreiche Verletzungen machten dem 21-Jährigen zu schaffen, was auch seine Zukunft im BVB-Trikot immer unsicherer werden ließ.

2024 soll Giovanni Reyna bei Borussia Dortmund endlich wieder richtig durchstarten. Und wenn man den Aussagen von BVB-Trainer Edin Terzic glaubt, scheinen die Vorrausetzungen dafür bestens zu sein. Das BVB-Talent ist so fit wie noch nie.

Borussia Dortmund: Reyna so fit wie nie

Auf gerade einmal 54 Einsätze kommt Gio Reyna in den vergangenen zweieinhalb Jahren, 2020/2021 waren es 46 Spiele in einer Spielzeit. Der US-Boy wurde in den vergangenen Jahren vom Verletzungspech verfolgt, erlitt zahlreiche Rückschläge. Sein Talent konnte er nun noch selten aufblitzen lassen.

Die Zeit für Reyna wird immer knapper, sein Vertrag läuft 2025 aus. Im Sommer soll eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen werden. Es braucht eine starke Rückrunde, um die Verantwortlichen von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen.

Trainer Edin Terzic ist aber nach wie vor überzeugt von Reyna – und hofft auf seinen großen Durchbruch: „Gio hatte keine einfache Hinrunde. Er war wieder verletzt und ist dann leider verspätet in die Saison gestartet. Dieses Mal konnte er die letzten Wochen viel trainieren. Sein Fitnesszustand hat sich deutlich verbessert. So gute Ergebnisse in der Leistungsdiagnostik hatten wir noch nie von ihm.“ Reyna habe endlich mal über längere Zeit trainieren können.

DAS erhofft sich Terzic von Reyna

Letztes Jahr sei Reyna gerade im Januar ein wichtiger Faktor gewesen. Damals erzielte er drei Jokertore in den ersten vier Spielen. „Das ist das, was wir uns auch dieses Jahr von ihm erhoffen“, sagt Terzic und betont: „Er ist auf einem guten Weg. Wir wünschen uns, dass er gesund bleibt.“

Grundsätzlich erwarte Terzic von jedem Spieler eine Leistungssteigerung. „Wenn sie unzufrieden sind mit ihrer Situation, gibt es nur eine Möglichkeit, wie es besser wird. Das funktioniert nur durch gute Leistungen“, stellt Terzic klar. Das ist nun auch die Aufgabe von Reyna.