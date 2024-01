Borussia Dortmund tütet nächsten Deal ein – alle achten nur auf DIESES Detail

Jetzt ist der nächste Wechsel offiziell: Borussia Dortmund leiht Ian Maatsen vom FC Chelsea bis zum Saisonende aus. Das gaben beide Klubs in einer Pressemitteilung offiziell bekannt.

Maatsen unterschrieb am Freitagvormittag (12. Januar) seinen Vertrag bei Borussia Dortmund. Bei dem Deal ist allerdings ein Detail ganz besonders interessant. Die Fans werden es genau unter die Lupe nehmen.

Borussia Dortmund: Maatsen unterschreibt beim BVB und bei Chelsea

Dass Maatsen sich dem BVB anschließt, hatte sich bereits angedeutet. Schon am Mittwoch (10. Januar) absolvierte der 21-Jährige den Medizincheck. Mit einem Fehler im BVB-Shop ließ Borussia Dortmund alle Zweifel schließlich verschwinden (Hier mehr dazu!).

Der Niederländer unterschreibt einen Leih-Vertrag bis zum Saisonende. Von einer Kaufoption oder einem Vorkaufsrecht, von dem zuvor berichtet worden war, ist weder bei Borussia Dortmund noch beim FC Chelsea die Rede. Ganz genau werden die Fans aber bei einem Detail hinschauen.

Wie der FC Chelsea im Zuge der Leihe mitteilte, hat Ian Maatsen seinen Vertrag bei den „Blues“ vor seiner Leihe noch einmal bis 2026 verlängert. Ursprünglich wäre sein Arbeitspapier schon 2025 geendet. Damit wäre Maatsen im Fall eines Kaufs noch einmal deutlich teurer.

„Ein Spieler, der sehr viel Tempo mitbringt, über einen starken linken Fuß verfügt“

Dennoch freut man sich bei Borussia Dortmund über die Verstärkung. „Aufgrund unserer aktuellen Personalsituation haben wir uns entschieden, auf der linken Außenverteidiger-Position im Winter noch einmal aktiv zu werden. Ian passt mit seinen Stärken in unser Anforderungsprofil. Er ist ein Spieler, der sehr viel Tempo mitbringt, über einen starken linken Fuß verfügt und zudem auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Leihe noch vor unserem ersten Bundesligaspiel des Jahres realisieren konnten“, sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

+++ Borussia Dortmund: Im zweiten Anlauf? Mega-Juwel wieder auf BVB-Zettel +++

Maatsen selbst sagt: „Borussia Dortmund hat sich intensiv um mich bemüht. Ich verfolge den BVB und seine Fans schon länger, war im Herbst 2022 sogar beim Champions-League-Spiel in Manchester, um das Team live auf dem Rasen zu sehen.“ Er betont: „Ich bin sehr glücklich, dass es jetzt mit der Leihe geklappt hat. Ich verspreche, dass ich alles für den Erfolg der Mannschaft geben werde und freue mich riesig auf die Gelbe Wand.“

Das könnte dich auch interessieren:

Der Niederländer wechselte 2018 von der Jugend von PSV Eindhoven zum FC Chelsea. Nach Leihen zu Coventry City und dem FC Burnley schaffte er in dieser Saison den Sprung in den Profikader. Dort feierte er kurz nach Weihnachten sein Startelf-Debüt in der Premier League.