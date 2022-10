Borussia Dortmund: Tränen auf dem Platz! BVB-Star übermannt – „Sehen die meisten Leute nicht“

Die Freude war riesig bei Borussia Dortmund. Das 5:0 gegen Stuttgart zerschlug für den Moment alle Sorgen der letzten Wochen.

Keine Debatten über Mentalität, Sturmprobleme, Verletzungssorgen – einfach nur Begeisterung. Einen Star von Borussia Dortmund übermannten die positiven Emotionen sogar so sehr, dass Tränen flossen.

Borussia Dortmund: Freudentänen auf dem Platz

Keins der fünf Tore am Samstag schienen für so viel Freude gesorgt zu haben, wie das 3:0 durch Giovanni Reyna. Der sehenswerte Treffer fühlte sich für den US-Boy wie ein ultimativer Befreiungsschlag an.

Ein Jahr lang ist Reyna durch die Verletzungshölle gegangen. Rechnet man die Minuten zusammen, kam der 19-Jährige letzte Saison auf gerade einmal sieben Spiele.

Giovanni Reyna feiert Befreiungsschlag

Die restliche Zeit verbrachte er in der Reha. Immer wieder erlitt er schwere Verletzungen am Oberschenkel, fiel Monatelang aus – um sich kurz nach dem Comeback wieder zu verletzen.

Giovanni Reyna in der Jubeltraube von Borussia Dortmund. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Ganz vorsichtig führte man ihn diese Saison zurück. Das Tor-Comeback gegen Stuttgart war nun der Höhepunkt des langen Kampfes. Das konnte man Giovanni Reyna ansehen.

Nach seinem gezielten Treffer ins lange Eck drehte das Supertalent mit erhobenem Finger ab, ging auf die Knie und blieb bäuchlings auf dem Rasen liegen. Als seine Teamkollegen zu ihm stießen, hatte Giovanni Reyna das Gesicht bereits in den Händen vergraben. Die Emotionen übermannten ihn.

„Sehr viel harte Arbeit hinter den Kulissen, die die meisten Leute gar nicht sehen“, so erklärte er anschließend den „Ruhr Nachrichten“, hatten ihn nach der langen Leidenszeit zurückgebracht. Fünf bis sechs Stunden Reha jeden Tag absolvierte er im Sommer.

„Das ist der schwierigste Teil. Ich weiß nicht, ob das alle Leute schaffen würden. Man muss schon sehr hungrig sein und daran glauben, um zurückzukommen.“ Ihm und Borussia Dortmund bleibt zu wünschen, dass das Drama nun endlich ein Ende hat.