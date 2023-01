Borussia Dortmund steigt in Rennen um Mega-Juwel ein – ziehen die Bayern den Kürzeren?

Seit mehreren Jahren kämpfen Borussia Dortmund und der FC Bayern München um die Trophäen in Deutschland. Um gegenüber dem anderen im Vorteil zu sein, kämpfen die beiden Klubs in den letzten Jahren auch immer häufiger um die größten Talente und Spieler, die helfen sollen, die Vereinsziele zu erreichen.

Nun sollen die beiden größten deutschen Klubs wieder mal um Mega-Talent buhlen. Nachdem die Münchener schon länger Interesse gezeigt haben sollen, ist jetzt auch Borussia Dortmund ins Rennen um Giorgio Scalvini eingestiegen.

Borussia Dortmund kämpft um Mega-Juwel

Erst am Dienstag (17. Januar) hat Borussia Dortmund die Verpflichtung von Julian Ryerson von Union Berlin bekannt gegeben, um die Defensive in der Rückrunde zu verstärken. Glaubt man den aktuellen Medienberichten, sind die Planungen von Sebastian Kehl zur Stabilisierung der Abwehr allerdings noch nicht abgeschlossen. Wie „Calciomercato“ berichtet, soll nun auch der BVB Interesse an Giorgio Scalvini haben.

Aktuell steht der 19-jährige Innenverteidiger, der auch im zentralen defensiven Mittelfeld spielen kann, bei Atalanta Bergamo unter Vertrag. In dieser Saison kommt der 1,94 Meter Hüne auf 14 Einsätze für den italienischen Erstligisten. In denen konnte er sogar zwei Treffer erzielen. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen in der Serie A wurde Scaliani schon dreimal in der A-Nationalmannschaft der Italiener eingesetzt. Sein Debüt feierte er dort in der Nations League gegen Deutschland.

Borussia Dortmund: Große Konkurrenz im Werben um Scalvini

Im Werben um den jungen Defensivmann besitzt der BVB große Konkurrenz. Neben dem FC Bayern, denen schon im November Interesse nachgesagt wurde, sollen auch Atletico Madrid und der FC Liverpool an Scalvini interessiert sein. Der Sportjournalist Daniele Longo will des Weiteren erfahren haben, dass mit Juventus Turin und Inter Mailand zwei Top-Klubs aus Scalvinis Herkunftsland bereits Kontakt aufgenommen haben sollen. Trotz der Tatsache, dass laut „Transfermarkt“ der Marktwert des Italieners 20 Millionen Euro betragen soll, fordert Atalanta bei einem Verkauf wohl mindestens 40 Millionen Euro.

„Er ist das Gold von Bergamo. Ein Spieler, der etwas Besonderes an sich hat. Wir reden von einem Spieler, der 2003 geboren ist und das Mindset von einem Routinier besitzt. Seine technischen und taktischen Voraussetzungen sind die eines etablierten Profis“, erklärt der Journalist die Forderungen des Klubs. Ein Wechsel im Winter soll allerdings ohnehin ausgeschlossen sein.