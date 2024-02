Borussia Dortmund: Knallhart-Abrechnung mit BVB-Star – „Wird nicht funktionieren“

Bei Borussia Dortmund hatte er keine Chance mehr, sich zu beweisen. Deshalb folgte kurz vor Ende der Transferperiode der Wechsel in die Premier League zu Nottingham Forest. Giovanni Reyna will in der Rückrunde wieder zur Form finden. Bis zum Saisonende ist er verliehen worden und kehrt im Sommer voraussichtlich zum BVB zurück.

Bei Borussia Dortmund hofft man ebenfalls darauf, dass Reyna mit viel Spielpraxis dort aufblüht. Für den Wechsel nach Großbritannien wird der Youngster allerdings in seiner Heimat jetzt heftig kritisiert.

Borussia Dortmund: Reyna in der Kritik

Ohne Kaufoption hat Borussia Dortmund Giovanni Reyna an Nottingham Forest verliehen. Im Sommer kehrt er zum BVB zurück. Ob er dann auch seinen Vertrag, der bis 2026 läuft, erfüllen wird, zeigt sich wohl an der Leistung in der Rückrunde beim Premier-League-Klub. Während für Reyna nur noch ein Wechsel infrage kam, da er bei den Dortmundern kaum Spielzeit bekam, wird er dafür kritisiert.

Ex-USA-Nationalspieler Taylor Twellman sagte im Podcast „State of The Union“ über die Situation der BVB-Leihgabe: „Ich bin besorgt. Ich bin aus mehreren Gründen besorgt. Erstens, er wechselte seinen Berater. Wenn man das tut, ändern sich natürlich auch die Kontakte. Wer vertritt ihn jetzt? Das ist nicht wirklich öffentlich“, so der Amerikaner.

Dabei blickt der 43-Jährige auf die zahlreichen Gerüchte vor dem Nottingham-Wechsel zurück. „Wenn du wirklich von Dortmund zu Forest wechselst, obwohl mir sechs Wochen vorher, vier Monate vorher jeder gesagt hat, dass er nach Sevilla wechselt. Ich verstehe schon, dass sie im Abstiegskampf stecken, aber La Liga passt zu Giovanni Reyna. Ein Abstiegskampf in der englischen Premier League passt nicht zu Giovanni Reyna. Es ist mir egal, wer versucht, mich davon zu überzeugen – das wird nicht funktionieren“, lautet die Knallhart-Prognose von Twellman.

„Mache mir Sorgen“

Wenn die Leihe im Sommer endet, stehen für das Talent von Borussia Dortmund dann das Finale der CONCACAF Nations League und die Copa America mit dem US-Team an. Twellman hat wenig Hoffnung, dass Reyna dort aufblüht.

„Nach dem, was bei der Weltmeisterschaft passiert ist, mache ich mir Sorgen, dass Gio jetzt auf der Suche nach sich selbst ist, obwohl dies der wichtigste Teil seiner Identifikationsphase als Spieler ist, in der er versucht zu verstehen, wer er ist und wer er sein will. Ich weiß nicht, ob er diese Antwort bei Forest bekommen wird. Ich hoffe, dass ich falsch liege, aber ich glaube, dass wir im Vorfeld der Copa America dieselbe Diskussion führen werden – wo wird Gio landen, welches ist sein bestes Team, kann er in einem System spielen, das nicht für einen Zehner geeignet ist und auf beiden Flügeln einen Beitrag leisten?“, fragt sich Twellman.

So richtig in Tritt kommt Reyna bei Nottingham derzeit nicht. In zwei Premier-League-Partien kommt er auf 29 Spielminuten. Der Traditionsverein kämpft in dieser Saison gegen den Abstieg. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nur einen Punkt.