Borussia Dortmund: Star kehrt zum BVB zurück – wie entscheidet jetzt Terzic?

Wenn Borussia Dortmund am Samstag beim VfL Wolfsburg (17. Februar, 15.30 Uhr) gastiert, könnte es auch zu einem Comeback bei den Dortmundern kommen: Sebastien Haller kehrt nach seinem sensationellen Afrika-Cup-Triumph aus dem Kurzurlaub zurück.

Bei Borussia Dortmund freut man zum einen über den Sieg des Stürmers und zum anderen hoffen Edin Terzic und Co. auf einen positiven Effekt. Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Wird Haller direkt von Beginn an ran?

Borussia Dortmund: Star kehrt zum BVB zurück

In der Hinrunde lief es für Sebastien Haller bei Borussia Dortmund überhaupt nicht. In 14 Pflichtspielen erzielte er lediglich zwei Tore und beide im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen Schott Mainz (6:1). Sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga blieb der Angreifer ohne Tor.

Deutlich besser lief es dafür beim Afrika Cup. Zwar verpasste er die Gruppenphase aufgrund einer Sprunggelenkverletzung komplett, wurde dann in der K.-o.-Runde extrem wichtig. Im Halbfinale erzielte er den einzigen Treffer gegen die Republik Kongo und im Endspiel wurde er mit seinem Tor in der 81. Minute zum Nationalhelden in der Elfenbeinküste.

Nach einigen freien Tagen ist Haller am Donnerstag (15. Februar) zum BVB zurückgekehrt. Ob er gegen den VfL Wolfsburg am Samstag wieder dabei sein kann, wird sich noch zeigen. „Seb hat für die Elfenbeinküste zwei sehr wichtige Tore geschossen. Er hatte eine extrem schwierige Phase hier in Dortmund, ist aber immer fleißig geblieben und jetzt der gefeierte Held. Wir hoffen, dass er diesen Schwung mitnehmen kann“, sagte Cheftrainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Wolfsburg-Spiel.

Wird es für Moukoko jetzt eng?

Nach seiner Ankunft wird ein Medizincheck zeigen, ob der Stürmer mit Borussia Dortmund nach Wolfsburg reisen wird. Danach steht eine weitere Entscheidung an. Wird Haller zum Einsatz kommen? Dass Niclas Füllkrug in der Startelf stehen wird, ist nach seinen zuletzt guten Leistungen klar.

Einen ebenfalls guten Start ins neue Jahr hatte auch Youssoufa Moukoko, dem direkt zwei Tore gelangen. Danach stand er sogar in zwei Spielen in der Startelf, kehrte anschließend aber gegen den SC Freiburg (3:0) wieder auf die Bank, wo er die kompletten 90 Minuten saß.

Es könnte durch die Haller-Rückkehr jetzt noch schlimmer für Moukoko werden. Sollte der Afrika-Cup-Sieger seine Form von der Nationalmannschaft auch beim BVB bestätigen, wird das Top-Talent kaum mehr Einsätze bekommen.