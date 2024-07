Borussia Dortmund: Nächster Top-Klub ist heiß auf Füllkrug – ist er kaum noch zu halten?

In den vergangenen Tagen kursierten sämtliche Gerüchte rund um Niclas Füllkrug. Der Angreifer von Borussia Dortmund hat sich durch seine starke Leistung beim BVB und DFB auf den Radar vieler Top-Klubs geschossen.

Zuletzt wurde der Angreifer immer wieder mit AC Mailand in Verbindung gebracht. Nun ist wohl auch ein spanischer Spitzenverein an dem Stürmer von Borussia Dortmund interessiert. Lockt ein Top-Trainer den 31-Jährigen in die La Liga?

Borussia Dortmund: Simeone möchte Füllkrug

Das internationale Stürmerkarussell kommt immer weiter in Fahrt: Nachdem Europameister Álvaro Morata von Atlético Madrid sich dem AC Mailand angeschlossen hatte, packten sich die Italiener auch Füllkrug auf die Wunschliste. Doch jetzt könnte alles anders kommen.

Denn laut der spanischen Sportzeitung „AS“ könnten ausgerechnet die Madrilenen dazwischen grätschen und den DFB-Nationalspieler als Morata-Nachfolger verpflichten. Fakt ist: Der La-Liga-Topklub braucht nach dem Abgang des Spaniers einen neuen Neuner.

Nachdem der BVB mit Serhou Guirassy einen neuen Top-Angreifer verpflichtet hat, ist ein Wechsel von Füllkrug nicht mehr allzu unrealistisch – auch wenn der gebürtige Hannoveraner erst im letzten Sommer von Werder Bremen zum BVB kam.

Flüchtet Füllkrug vor Guirassy

Laut „AS“ soll es seitens Atletico noch kein konkretes Angebot an Füllkrug oder den BVB gegeben haben. Dies könne jedoch in den kommenden Tagen passieren. Schwarz-Gelb soll bei einer passenden Offerte gesprächsbereit sein. Allerdings wird man mehr Ablöse generieren wollen, als man vor einem Jahr an Bremen überwiesen hatte.

Damals wechselte Füllkrug für knapp 17 Millionen Euro an die Strobelallee. So müsste Atletico wohl mehr als 20 Millionen Euro auf den Tisch legen, um den Angreifer vom BVB loszueisen. Die Personalie Füllkrug könnte in Kürze richtig heiß werden.