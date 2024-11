Borussia Dortmund: Gegner verzweifelt im Westfalenstadion! Diese Aussagen lassen tief blicken

Es gibt Mannschaften, die liegen Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga besonders. Mannschaften, gegen die der BVB kaum bis gar nicht verliert. Mannschaften, die völlig verzweifelt und ohne Sieg die Heimreise aus der Revierstadt antreten. Dazu zählt beispielsweise der SC Freiburg.

Die Breisgauer konnten noch nie im Stadion von Borussia Dortmund gewinnen. Auch am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage. SCF-Kapitän Christian Günter kann einem bei diesen Aussagen einfach nur leidtun.

Borussia Dortmund: Freiburg verzweifelt

Es war von Beginn an klar, wer sich an diesem 11. Spieltag den Sieg im Westfalenstadion holen wird. Borussia Dortmund war von der ersten Minute an die bessere, griffigere und stärkere Mannschaft. Freiburg war teils überfordert und kassierte früh durch Maximilian Beier den Rückstand.

Felix Nmecha erhöhte vor der Pause auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel machten Julian Brandt und Jamie Gittens den 4:0-Erfolg perfekt. Freiburg war wieder mal geschlagen. Gegen keinen anderen Gegner sind die Dortmunder so lange ohne Niederlage zu Hause wie gegen die Breisgauer.

So war der 4:0-Sieg der 16. Sieg im 17. Spiel. Freiburg schaffte nur ein einziges Unentschieden. Die vergangenen vier Begegnungen in Dortmund verlor der SC mit insgesamt 2:21 Toren.

Günter-Aussagen lassen tief blicken

„Dieses Stadion taugt uns irgendwie nicht so“, sagte Freiburg-Kapitän Christian Günter nach der nächsten Pleite bei Borussia Dortmund. Die Aussagen lassen tief blicken und zeigen, wie verzweifelt der SCF mittlerweile bei Auswärtsspielen in der Revierstadt ist.

Generell ist die Gesamtbilanz gegen die Schwarzgelben aus Freiburger Sicht eine Katastrophe. In 52 Pflichtspielen gewann der Klub aus Breisgau nur sechs Partien. 11 Partien endeten unentschieden und es hagelte ganze 35 Niederlagen. Der SC Freiburg ist ohne Frage der absolute Lieblingsgegner von Borussia Dortmund.

Daran änderte auch Neu-Trainer Julian Schuster nichts. Der ehemalige Profi sitzt seit Beginn dieser Saison auf der Trainerbank, nachdem zuvor Christian Streich den Klub aus der 2. Liga in die Bundesliga geholt und erfolgreich etabliert hatte.