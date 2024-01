BVB-Boss Watzke adelt Franz Beckenbauer (✝) – DIESER Moment bleibt ihm für immer in Erinnerung: „Ganzkörper-Gänsehaut“

Es ist eine Nachricht, die die ganze Fußballwelt in tiefe Trauer versetzt: Franz Beckenbauer ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Auch beim BVB zeigt man sich vom Tod der Fußballlegende bestürzt.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke meldete sich zu Wort und erinnerte sich dabei an einem ganz besonderen Moment mit Franz Beckenbauer zurück, der für eine „Ganzkörper-Gänsehaut“ sorgte.

BVB-Boss Watzke adelt Franz Beckenbauer (✝)

„Franz Beckenbauer war definitiv der größte deutsche Fußballer aller Zeiten und obendrein einer der tollsten Menschen, die ich je kennengelernt habe“, begann Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung seine Abschiedsworte an die Bayern-Legende und erinnerte sich dabei an einem ganz besonderen Moment zurück.

„Jedes einzelne Erlebnis mit Franz war wunderbar. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich eine Ganzkörper-Gänsehaut hatte, als er mir nach unserer Deutschen Meisterschaft 2010/2011 das Du angeboten hat. Man kann sich wirklich nur verneigen vor dem, was Franz Beckenbauer für Deutschland und den deutschen Fußball geleistet hat“, so Watzke weiter.

Sowohl als Spieler als auch als Trainer holte Franz Beckenbauer zahlreiche Titel. Unvergessen bleiben dabei seine Erfolge als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft 1974 und als Bundestrainer 1990. In beiden Jahren wurde er Weltmeister mit dem DFB-Team.

„Wir trauern um die Ikone des deutschen Fußballs“

Beckenbauer hinterlässt fünf Kinder. „Die Gedanken der gesamten BVB-Familie sind in diesen Stunden bei der Familie Beckenbauer. Wir trauern um die Ikone des deutschen Fußballs. Beckenbauers Verdienste können nicht groß genug gewürdigt werden“, sagte Borussia Dortmunds Präsident Dr. Reinhold Lunow.

Neben dem BVB haben noch etliche weitere Legenden sich zum Tod von Beckenbauer geäußert. Auch Englands früherer Fußball-Star Gary Lineker kondolierte via X: „Es tut mir sehr leid zu hören, dass Franz Beckenbauer gestorben ist. Er war einer der ganz Großen unseres Sports. Der Kaiser war der schönste aller Fußballer, der mit Anmut und Charme alles gewonnen hat. Ruhe in Frieden.“

Bayern-Star Thomas Müller hat Beckenbauer ebenfalls gewürdigt. „Einer der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des FC Bayern hat uns leider verlassen. Ruhe in Frieden, Kaiser Franz“, schrieb der Münchner am Montag beim Kurznachrichtendienst X, früher Twitter. „Wir werden nie vergessen, was du für den Fußball in Deutschland geleistet hast.“