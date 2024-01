Franz Beckenbauer ist tot – ausgerechnet heute läuft seine Doku in der ARD

Es ist eine Meldung, die die Fußballwelt schockt: Franz Beckenbauer ist am Sonntag (7. Januar) im Alter von 78 Jahren verstorben. Das hat seine Familie am Montag verkündet. Einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten ist nicht mehr unter uns. Als Kicker und als Trainer feierte die Legende zahlreiche Erfolge.

Die ARD beleuchtet in einer Doku das Lebenswerk von einer der wohl prägendsten Persönlichkeiten im deutschen Fußball. Ausgerechnet an dem Tag, an dem die Familie den Tod von Franz Beckenbauer bekannt gibt, läuft die Dokumentation im TV.

Franz Beckenbauer ist tot

Die Titelliste von Franz Beckenbauer ist lang. Sowohl als Spieler als auch als Trainer holte der ehemalige Fußballer zahlreiche Titel. Besonders in Erinnerung bleiben werden seine zwei WM-Erfolge als Fußballer 1974 und 1990 als Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Zudem wurde er 1972 und 1976 als Weltfußballer ausgezeichnet. Er ist ohne Frage einer der größten Persönlichkeiten der deutschen Fußball-Geschichte.

Auch interessant: Franz Beckenbauer ist tot: Deutschland trauert um Fußball-Legende

Umso trauriger war dann die Meldung am Montag (8. Januar) von seiner Familie. „In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist“, teilte seine Familie mit. „Wir bitten, in Stille trauern zu können und von allen Fragen abzusehen.“

Ein mehr als nur trauriger Tag für den deutschen Fußball. Die ARD wollte eine der herausragendsten Figuren des deutschen Sports eine Doku widmen. Diese steht auch schon seit einigen Tagen in der Mediathek zur Verfügung. Die Ausstrahlung im TV ist allerdings ausgerechnet an dem Tag, an dem die Familie den Tod von Franz Beckenbauer bekannt gibt.

Beckenbauer-Doku in der ARD

Am Montag gibt es die Erstausstrahlung von „Beckenbauer“ in der ARD. Die 90-minütige Doku, welcher vom Bayrischen Rundfunk produziert wurde, beleuchtet das Lebenswerk der deutschen Legende. So werden Wegbegleiter wie Günter Netzer, Paul Breitner und Sepp Maier sowie Politiker wie Joschka Fischer und der vor Kurzem verstorbene CDU-Politiker Wolfgang Schäuble beschreiben, welche Rolle Franz Beckenbauer in ihrem Leben gespielt hat. Aber auch seine Familie, wie sein Bruder Walter, werden Einblicke in die Kindheit geben.

Weitere Nachrichten für dich:

In dem Dokumentarfilm werden aber auch die sportlichen Erfolge, wie dem Aufstieg mit dem FC Bayern in die Bundesliga, dem WM-Titel 1974 als Kapitän, seine Zeit in den USA und der WM-Triumph in Italien als Bundestrainer gezeigt.