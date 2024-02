Borussia Dortmund: Brisante DFB-Entscheidung – Zwayer-Ansetzung lässt BVB-Fans sofort aufschrecken

Felix Zwayer – bei diesem Namen kriegen viele Fans von Borussia Dortmund noch immer die Krise. Über zwei Jahre ist der Eklat um das 2:3 gegen die Bayern nun her. Doch der Schiedsrichter bleibt bei Schwarzgelb ein rotes Tuch.

Entsprechend schreckten die BVB-Fans auf, als sie nun von einer brisanten DFB-Entscheidung hörten. Zwayer wird das Topspiel der Meisterfavoriten Bayer Leverkusen und Bayern München leiten. Eine explosive Ansetzung, die viele bei Borussia Dortmund genau beäugen werden.

Borussia Dortmund: Fans schrecken bei Zwayer-Ansetzung auf

An den 4. Dezember 2021 werden alle Beteiligten noch lange denken – die Spieler, die Fans und auch Felix Zwayer. Als der Schiedsrichter das Gipfeltreffen zwischen BVB und Bayern anpfiff, wusste er nicht, dass er zum letzten Mal ein Dortmund-Spiel leiten wird. Mehrere fragwürdige Entscheidungen hatten den schwarzgelben Zorn hochkochen lassen. Als Jude Bellingham den Referee nach dem Spiel verbal attackierte und vor laufender Kamera dessen Verstrickung in den Hoyzer-Skandal erwähnte, geriet der Stein erst so richtig ins Rollen.

Zwayer geriet heftig in die Schusslinie, musste sich verteidigen und wird wohl nie wieder für ein BVB-Spiel angesetzt. Topspiele darf er trotz seiner fragwürdigen Vergangenheit aber weiter pfeifen. Der DFB setzte ihn für die Partie zwischen Spitzenreiter Bayer Leverkusen und Jäger FC Bayern an – und sorgte damit für mächtig Wirbel.

„Diese Ansetzung ist ein Skandal“

Die Partie hat wegweisenden Charakter für das weitere Meisterrennen. So wie einst das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und den Bayern, wenn es auch früher in der Saison war. Nicht nur bei den Dortmunder Fans genießt der Schiedsrichter, der einst Geld von Skandalschiri Robert Hoyzer angenommen hatte, um ein Spiel zu manipulieren, kein hohes Ansehen.

Dass der DFB für eine so heiße Partie einen so vorbelasteten Schiedsrichter einsetzt, halten viele für fragwürdig. Die Reaktionen im Netz sind heftig:

„Wie kommt es zustande, dass so jemand für so ein wichtiges Spiel angesetzt wird?“

„Er ist ohne einen minimalen Zweifel fachlich nicht auf dem Niveau, eine der ersten beiden Ligen zu pfeifen.“

„Diese Ansetzung ist ein Skandal und sagt alles über den Verband aus.“

„Ich sehe nicht, wem der DFB damit einen Gefallen tut.“

„Ich bin froh, dass der Typ die letzten Jahre kein BVB-Spiel mehr pfeifen durfte.“

Felix Zwayer kann sich sicher sein: Am Samstagabend werden viele bei seiner Leistung ganz genau hinschauen – nicht nur in Dortmund.