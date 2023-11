Borussia Dortmund: Mega-Schock! Diese Nachricht kommt zur Unzeit

Die Bundesliga steht wieder in den Startlöchern und gleich gibt es bei Borussia Dortmund den Mega-Schock! Am kommenden Samstag steht das Duell gegen Borussia Mönchengladbach an. Für den BVB eine Standort-Bestimmung.

Kurz vor dem Spiel jetzt aber die Schock-Nachricht für Borussia Dortmund. Die Mannschaft muss bis zum Ende des Jahres auf Felix Nmecha verzichten. Das verkündete Edin Terzic am Donnerstag.

Borussia Dortmund: Nmecha fällt aus

Der BVB muss wochenlang auf seinen Sommer-Neuzugang verzichten. Diese bittere Nachricht enthüllte Terzic vor dem Borussen-Duell. Der Mittelfeldspieler habe schon die Länderspielreise wegen einer Hüftverletzung absagen müssen.

Jedoch: In den zwei Wochen der Erholung in Dortmund, ist seine Verfassung nicht besser geworden! „Wir haben daher jetzt entschieden, dem Ganzen Regeneration und Pause zu geben“, berichtete der Coach von Borussia Dortmund.

Das Problem sei, dass bei Nmecha eine Stelle betroffen sei, die nur schwer durch Therapie oder ähnliches heilbar sei. „Er braucht einfach eine Pause“, sagte Terzic. „Dementsprechend wird er in diesem Kalenderjahr nicht mehr zum Einsatz kommen.

Bittere BVB-News

Das ist für die Dortmunder gleich aus mehreren Gründen bitter. Nmecha, ein durchaus umstrittener Neuzugang, hatte zuletzt immer bessere Auftritte gezeigt. So gelangen ihm beispielsweise auch das wichtige Siegtor im Champions-League-Hinspiel gegen Newcastle.

Zudem stehen den Schwarz-Gelben richtige Mammut-Wochen ins Haus. Die nächsten Gegner heißen Gladbach, Mailand, Leverkusen, Stuttgart, Leipzig und Paris. Sind diese Spiele vorbei, könnte Dortmund schon in allen Wettbewerben gescheitert sein.

Umso wichtiger wäre es, dass Borussia Dortmund über sämtliche Spieler des Kaders verfügt, damit die Belastung abgefangen wird. Doch im Mittelfeld, wo zuletzt ohnehin der Schuh drückte, kommt jetzt noch ein Ausfall hinzu.