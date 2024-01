Borussia Dortmund: Sorgen um BVB-Star wachsen – was ist nur mit ihm los?

Am 11. November 2023 stand er zuletzt auf dem Platz, seitdem wartet Felix Nmecha auf sein Comeback. Den Sommer-Neuzugang des BVB plagen schon lange Hüftprobleme. Es ist unklar, wann er wieder auf dem Platz stehen kann.

Eigentlich hätte Felix Nmecha schon längst wieder zur Mannschaft stoßen sollen, doch die Comeback-Pläne mussten verschoben werden. Die Verletzung des 23-Jährigen wird zu einem Rätsel.

Borussia Dortmund: Rätselraten um Nmecha

Für Felix Nmecha läuft es bei Borussia Dortmund einfach noch nicht rund. Nach dem Wirbel um seinen Wechsel startete er mit einer Sprunggelenksverletzung in das Abenteuer BVB, verpasste so Teile der Vorbereitung.

+++ Borussia Dortmund: Adeyemi packt über Freundin Loredana aus – „Es war unfair“ +++

So richtig in Fahrt kam Nmecha im Trikot von Borussia Dortmund noch nicht. Schließlich warf ihn eine Hüftverletzung Mitte November aus der Bahn. Seitdem ist der 23-Jährige noch nicht auf den Platz zurückgekehrt. Dabei war der ursprüngliche Plan, ihn schon im Trainingslager in Marbella wieder ins Mannschaftstraining zu integrieren.

Nmecha noch immer nicht schmerzfrei

Ende Januar ist aber immer noch kein Comeback in Sicht. Nach Informationen der „Bild“ hat Nmecha weiter Schmerzen, könne nicht rundlaufen. Die medizinische Abteilung hoffe demnach darauf, die Hüftprobleme konservativ behandeln zu können. Eine OP sei noch kein Thema.

Das könnte dich auch interessieren:

Wann der 30-Millionen-Einkauf wieder zur Mannschaft stößt, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nur schwer sagen. Den Start bei Borussia Dortmund haben sich aber wohl Verein und Spieler ganz anders vorgestellt.

+++ Borussia Dortmund: Bittere News um Sancho – BVB kann nur machtlos zusehen +++

Neben Nmecha wartet man bei Borussia Dortmund auch noch auf das Comeback von Karim Adeyemi. Er hat sich von seinem Syndesmosebandanriss noch immer nicht erholt, muss wie Nmecha noch zuschauen.