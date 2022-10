BVB – Sevilla: Fans können es nicht fassen! Terzic sorgt für große Überraschung

Nach der Bundesliga ist die Champions League angesagt: Es kommt zum Duell BVB – Sevilla!

Trainer Edin Terzic sorgte in der Aufstellung mit einer großen Überraschung. Ein Talent startet im Spiel BVB – Sevilla von Anfang an.

BVB – Sevilla: Rothe startet von Beginn an

Gute Nachrichten bei Borussia Dortmund! Im Vergleich zum 2:2-Unentschieden gegen den FC Bayern am vergangenen Wochenende hat Terzic gleich fünfmal rotiert. Gregor Kobel kehrt wieder ins Tor für Alexander Meyer zurück.

BVB-Aufstellung: Kobel – Meunier, Süle, Hummels, Rothe, Bellingham, Özcan – Adeyemi, Brandt, Malen – Modeste

Sevilla-Aufstellung: Bono – Carmona, Nianzou, Marcao, Acuna – Rakitic, Gudelj – Jesus Navas, Lamela, Suso – En-Nesryi

Außerdem starten Thomas Meunier, Karim Adeyemi und Anthony Modeste für Nico Schlotterbeck, Emre Can und Youssoufa Moukoko, die alle auf der Bank sitzen. Dann die ganz große Überraschung: Tom Rothe steht ebenfalls zum ersten Mal in seiner Karriere in der Startelf bei den Profis.

Der 17-Jährige spielt in der Verteidigung anstelle von Raphael Guerreiro, der ebenfalls zunächst nur zuschauen wird. Für Rothe ist es der dritte Einsatz in dieser Saison. In den Partien kam der Youngster allerdings nur zu Kurzeinsätzen.

BVB – Sevilla: Reus hat es nicht geschafft

Mats Hummels, der gegen die Bayern zur Halbzeit aufgrund von Kreislaufproblemen ausgewechselt wurde, spielt gegen den FC Sevilla von Beginn an. An seiner Seite spielt Niklas Süle.

Mehr News: BVB – Sevilla: Nächster Rassismus-Vorfall sorgt für Empörung – „Unfassbar“

Beim Blick auf die Startelf und die Bankspieler wird den BVB-Fans auffallen, dass es Marco Reus nicht geschafft hat. Terzic sagte bereits auf der Pressekonferenz vor der Partie, dass der BVB-Kapitän es nicht schaffen wird. Die Dortmunder hoffen, dass er zum Bundesliga-Spiel am Wochenende gegen Union Berlin (Sonntag, 17.30 Uhr) wieder fit ist.

Währenddessen freuen sich die Anhänger aber auch für Tom Rothe, der seinen ersten Startelf-Einsatz feiert: „Rothe hat es sich verdient“, „Mega, dass Rothe von Anfang an spielen darf“ und „Finde ich gut, dass Terzic Rothe vertraut“, heißt es unter anderem in den sozialen Medien.