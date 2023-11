BVB – Bayern: Sky-Expertin Simic ist sich sicher – ER braucht beim BVB ein Sahnetag

Ganz Fußball-Deutschland fiebert dem „Klassiker“ entgegen. Vizemeister gegen Meister, Platz vier gegen Platz zwei – das Spiel BVB – Bayern dürfte einmal mehr ein großes Spektakel werden. Trotz des blamablem Pokal-Aus und großer Personal-Probleme reist der FC Bayern natürlich als Favorit nach Dortmund. Auf der anderen Seite könnte sich der BVB womöglich für das dramatische Saisonfinale revanchieren.

Für Sky-Expertin Julia Simic kein Ding der Unmöglichkeit. Die ehemalige Profifußballerin rechnet der Borussia auf jeden Fall Chancen an. Im Interview mit DER WESTEN verriet Simic jedoch, dass sich ein BVB-Akteur im Vergleich zu den letzten Wochen enorm steigern müsse, damit die Partie BVB – Bayern (Samstag, 5. November, 18.30 Uhr auf Sky) für Schwarz-Gelb erfolgreich ausgehen kann.

BVB – Bayern: Schwarz-Gelb mit großer Chance trotz Bayern-Wut?

Kann die Borussia dem Rekordmeister den zweiten herben Dämpfer innerhalb weniger Tage verpassen? Nach dem Pokal-Aus in Saarbrücken dürften die Münchener mit einer Menge Wut nach Dortmund reisen. Sky-Expertin Simic ist sich jedoch nicht sicher, ob der FCB diese Wut auch in Ergebnisse umgemünzt bekommt.

„Ich habe viel Stimmen gehört, die sagen: ‚Bayern kommt jetzt mit einer Extra-Wut und es wird so sein wie immer.‘ Ich glaube, Bayern kann das gerade gar nicht, egal wie wütend sie sind. Sie sind vor allem personell stark angeschlagen“, so die 34-Jährige, die in ihrer aktiven Karriere unter anderem für die FCB-Frauen gespielt hat, gegenüber DER WESTEN.

„Natürlich muss Dortmund fürchten, dass Bayern eine gewisse Wut mitbringt. Die Frage ist halt, ob sie das überhaupt auf den Platz bringen können. Das stelle ich aktuell infrage“, betonte Simic. „Bayern kann aktuell nicht viel rotieren, weil man sonst verliert. Das ist jetzt die Chance für Dortmund, zuzuschlagen“, verdeutlichte sie.

„Deutlicher Form-Unterschied auszumachen“

Damit der BVB die Bayern letztlich tatsächlich bezwingen kann, wird die Mannschaft von Edin Terzic einen starken Auftritt brauchen. Für Simic geht es auch darum, wie Ramy Bensebaini drauf sein wird. „Dortmunds größte Sorge wird die Offensiv-Power der Bayern sein. Gerade auch bei der eigenen Anfälligkeit über die linke Seite“, so die Sky-Expertin vor dem Topspiel BVB – Bayern (Live auf Sky Sport).

„Wenn man Ramy Bensebaini gegen Sané stellt – da ist aktuell ein deutlicher Form-Unterschied auszumachen. Hier sehe ich die größte Chance für die Münchener“, betonte sie. Zuletzt spielte Sane jedoch oft auf der linken Außenbahn. Somit würde Bensebaini gegen Kingsley Coman und nicht Leroy Sané antreten müssen.

Wechselt Thomas Tuchel also extra für dieses Duell die Seiten von Coman und Sané, damit der DFB-Star seine überragende Form gegen den schwächelnden Bensebaini ausspielen kann? Spätestens mit der FCB-Aufstellung am Samstag (4. November, 18.30 Uhr) wird dieses Geheimnis dann gelüftet.