Julian Nagelsmann: FC Bayern bestätigt Trennung! Ex-BVB-Coach übernimmt

Trainer-Beben in der Bundesliga!

Wie der FC Bayern München am Freitag (23. März) bestätigte, trennt der Klub sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Julian Nagelsmann. Und das kurz vor dem Gipeltreffen in der Bundesliga mit Tabellenführer Borussia Dortmund.

Und als wäre das schon nicht irre genug, übernimmt auch noch ein Ex-BVB-Trainer. Thomas Tuchel übernimmt den Rekordmeister.

Julian Nagelsmann: Aus bei Bayern! Tuchel übernimmt

Medien ließen am Donnerstagabend schon die Bombe platzen, der FC Bayern bestätigte es dann am Freitagnachmittag. Das Aus von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München ist beschlossene Sache. Mit sofortiger Wirkung.

„Das ist die schwierigste Entscheidung in meiner Zeit als sportlich Verantwortlicher des FC Bayern gewesen. Ich habe zu Julian vom ersten Tag an ein offenes, vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis gehabt. Ich bedauere die Trennung von Julian. Aber nach gründlicher Analyse der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft speziell seit Januar und mit den Erfahrungswerten der Rückrunde in der Vorsaison haben wir jetzt gemeinsam entschieden, Julian freizustellen“, wird Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic zitiert.

Während der Länderspielpause heuert beim Rekordmeister also ein neuen Coach an, um in der heißen Saison-Endphase anzugreifen. Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel übernimmt. Der 49-Jährige gewann mit dem BVB 2017 den DFB-Pokal, dann ging es für ihn über PSG zum FC Chelsea, mit denen er im Sommer 2021 die Champions League gewann. Nach einem schwachen Saisonstart wurde er im September 2022 an der Stamford Bridge entlassen.

Tuchel erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und wird am Montag erstmals das Training leiten. Das nächste Pflichtspiel der Bayern – eben gegen Borussia Dortmund – steigt am 1. April in der Münchner Allianz-Arena.