Borussia Dortmund: Alles nur Bluff? BVB schaut ganz genau nach München

Am 1. April um 18.30 Uhr schauen Millionen von Fußballfans nach München. Denn das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund steht an. Der BVB geht nicht als Verfolger ins Spiel, sondern ist aktuell der Tabellenführer der Bundesliga.

Während sich die Personalsituation bei Borussia Dortmund langsam beruhigt, hat der deutsche Rekordmeister einige Ausfälle zu beklagen. Vor allem eine Personalie war/ist das Gesprächsthema vor dem Gipfeltreffen. Haben die Münchener etwa geblufft?

Borussia Dortmund: Alles nur Bluff vom FC Bayern?

Beim FC Bayern ist gerade ganz schön was los. Vor dem „Klassiker“ gegen Borussia Dortmund wurde plötzlich der Trainer gewechselt: Thomas Tuchel übernimmt für den entlassenen Julian Nagelsmann. Obendrein gibt es Neuigkeiten um Jamal Musiala, der von der Deutschen Nationalmannschaft aufgrund eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel abgereist war.

Ein Ausfall würde nicht nur für die beiden Länderspiele gegen Peru und Belgien bedeuten, sondern auch für das Topspiel gegen den BVB. Dachten jedenfalls alle. Der Leistungsträger der Münchener, elf Tore und neun Vorlagen, stand am Freitag (24. März) plötzlich wieder auf dem Trainingsplatz. „T-Online“ berichtet, dass der 20-Jährige auf dem Trainingsgelände seine Runden drehte. Eine erste individuelle Laufeinheit, um fit zu werden für den Kracher gegen den BVB.

Ob Musiala gegen den BVB spielen kann? Foto: IMAGO / Revierfoto

War also alles nur ein Bluff? Beim BVB hatte man laut der „Bild“ bereits die Vermutung aufgestellt, dass die angebliche Verletzung von Musiala nur Taktik sei. So soll der Youngster sich für den Kracher ausruhen, statt sich in den Länderspielen zu stressen. Angesichts der überraschend frühen Rückkehr auf dem Platz dürften sich die Zweifler in Dortmund bestätigt fühlen.

Musiala gegen BVB fit?

Das, was die Münchener mit Borussia Dortmund wohl vorhaben, ähnelt der vermeintlichen Verletzung von Kylian Mbappe. Sein Klub Paris Saint-Germain wollte den FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale schon auf die falsche Fährte locken. PSG erklärte, dass der Franzose aufgrund einer Oberschenkelverletzung das Hinspiel verpassen würde. Am Ende lief er auf und erzielte dabei sogar zwei Abseitstore.

Wiederholt sich das Gleiche erneut? Dieses Mal sind es wohl die Bayern, die bluffen wollen. Neben Musiala bangt der FCB auch um seinen Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting, der seine Länderspielreise mit Kamerun wegen Rückenbeschwerden absagen musste. Die letzten beiden Partien gegen Leverkusen und Augsburg verpasste er ebenfalls.

Mehr News für dich:

Ob mit Musiala und Choupo-Moting oder ohne die beiden Stars – Cheftrainer Edin Terzic wird seine Mannschaft auf die Partie vorbereiten, als würden die Münchener mit der Bestbesetzung antreten.