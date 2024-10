Borussia Dortmund: Aus und vorbei! Klub zieht Schlussstrich

Borussia Dortmund kann auf eine breite Fangemeinde zählen. Rund 80.000 Zuschauer kommen zu jedem BVB-Heimspiel in den Signal Iduna Park. In Deutschland grüßt man damit einsam von der Spitze.

Doch nun gibt es für die Fans des Revierklubs schlechte Nachrichten. Borussia Dortmund hat zusammen mit einem anderen Klub einen Schlussstrich gezogen – alle Anhänger schauen nun ganz genau hin!

Borussia Dortmund: Gemeinsamer Fanshop mit RWE schließt

Seit rund zehn Jahren betreibt Borussia Dortmund zusammen mit Reviernachbar Rot-Weiß Essen einen gemeinsamen Fanshop im Limbecker Platz in Essen. Doch damit soll nun Schluss sein. Denn wie RWE vor wenigen Tagen bekanntgab, wird der Fanshop zum 31. Oktober schließen. Verantwortlich dafür seien vor allem finanzielle Gründe, wie aus einem RWE-Statement hervorgeht.

So heißt es auf der Internetseite des Drittligisten: „Wir haben uns die Entscheidung, den gemeinsamen Fanshop zu verlassen, nicht leicht gemacht. Nichtsdestotrotz ist es Ziel und Aufgabe, unseren Verein stetig weiterzuentwickeln und zu professionalisieren. Dafür haben wir uns nun für diesen Schritt entschieden, da im Limbecker Platz nur eine begrenzte Auswahl an Produkten angeboten werden konnte“.

Nur noch fünf BVB-Fanshops

Während man sich bei Rot-Weiß Essen nun mehr auf den Online-Verkauf von Fanartikeln konzentrieren möchte, stehen den Fans von Borussia Dortmund ab November nur noch fünf weitere Fanshops zur Verfügung, unter anderem denjenigen im Oberhausener Centro. Den Essener Fans bleibt dagegen – neben der Online-Variante – nur noch der Fanshop an der Hafenstraße.

Vor allem über die sozialen Medien erntete der Drittligist für diese Maßnahme einige Kritik. Viele Anhänger prangerten vor allem der drohende Verlust an Präsenz in der Essener Innenstadt an.