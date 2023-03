Borussia Dortmund: Hiobsbotschaft vor Bundesliga-Kracher! Bayern bangt um Superstar

Borussia Dortmund steht erstmals seit 2019 wieder nach einem kompletten Spieltag an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Nach der 6:1-Gala gegen den 1. FC Köln grüßt der BVB seit langer Zeit mal wieder vom Platz an der Sonne und erhöht den Druck auf die Bayern vor dem direkten Duell (Samstag, 01.04, 18:30 Uhr) enorm.

Der FC Bayern konnte den Angriff von Borussia Dortmund indessen nicht kontern. Die Münchener verloren nicht nur ihr Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (1:2), sondern auch die Tabellenführung. Nun gibt es eine weitere, äußerst bittere Nachricht für den Rekordmeister.

Borussia Dortmund: Musiala-Einsatz im Spitzenspiel auf der Kippe

Jamal Musiala ist eines der größten Talente Europas. Mit seinen 20 Jahren gehört der deutsche Nationalspieler sowohl bei der DFB-Elf als auch bei den Bayern zum absoluten Stammpersonal. Der Offensiv-Star hat außerordentliche Fähigkeiten, die so manchen Gegner vor Schwierigkeiten stellen. Umso bitterer nun, dass sich Musiala im Spiel gegen Leverkusen verletzte und die Länderspiele gegen Peru und Belgien verpassen wird. Noch viel schlimmer aus Sicht der Bayern: Musiala droht nun sogar für den Titel-Gipfel gegen Borussia Dortmund auszufallen. Ein herber Rückschlag für den ungewohnten Tabellenzweiten der Bundesliga.

Wie Bundestrainer Hansi Flick am Montag mitteilte, habe sich der Shooting-Star einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Musiala wurde in Leverkusen zur Halbzeit eingewechselt und spielte die Partie gegen Bayer 04 sogar noch zu Ende. Ein Einsatz in den Länderspielen ist jedoch ausgeschlossen. „Wir alle haben gehofft, dass Jamal fit ist, weil er einzigartige Qualitäten hat“, so Flick.

Wie lange Musiala genau ausfallen wird, ist derzeit noch unklar. Auch eine offizielle Bestätigung seitens des FC Bayern steht noch aus. Die Münchener werden sicherlich alles daran setzen und die Länderspielpause nutzen, um den offensiven Mittelfeldspieler wieder fit zu bekommen. Musiala konnte seit seinem Wechsel zum FC Bayern stets überzeugen und spielte sich trotz seines jungen Alters rasch in den Kern der Mannschaft.

BVB hofft auf Brandt und Co.

Im Gegensatz zum FC Bayern ist Borussia Dortmund guter Dinge, dass sich die angespannte Personallage während der Länderspielpause etwas beruhigt. In den vergangenen Wochen sind dem BVB immer wieder wichtige Spieler weggebrochen. Zwischenzeitlich fehlten BVB-Coach Edin Terzic gleich sechs potenzielle Stammspieler. Trotz vieler Verletzer konnten die Borussen den Bayern nicht nur gefährlich werden, sondern auch an ihnen vorbeiziehen. Ein Szenario, das man zu Beginn des Jahres noch nicht für sonderlich realistisch gehalten hätte. Vor dem Jahresauftakt waren die Münchener noch sieben Punkte vor den Westfalen.

Nun geht der BVB also als Tabellenführer in das direkte Aufeinandertreffen. Bis dahin hofft man, dass der ein oder andere verletzte Spieler noch zurückkehrt. Vor allem Stammkeeper Gregor Kobel und Spielmacher Julian Brandt wären für Schwarz-Gelb besonders wichtig. Auch Karim Adeyemi könnte wieder zu einer Alternative werden. Alle drei verpassten die vergangenen Spiele aufgrund von muskulären Problemen.

Es verspricht also der, von vielen seit Jahren gewünschte, spannende Titelkampf zu werden. Mit einem Sieg gegen die Bayern könnte der BVB bis auf vier Punkte davon ziehen und sich so einen kleinen Puffer schaffen. Ein Ausfall von Jamal Musiala würde es für die Bayern zumindest schwerer machen, die Tabellenführung zurückzuerobern. Die erste Meisterschaft seit 2012 ist spätestens seit dem Führungs-Wechsel in der Bundesliga ein heißes Thema in Dortmund.