Borussia Dortmund: Fiasko abgewendet? Ex-BVB-Talent findet wohl neuen Verein

Auch wenn das Transferfenster seit dem 1. September (18 Uhr) geschlossen ist, dürfen die Vereine Spieler unter Vertrag nehmen. Allerdings nur Akteure, die vereinslos sind. Auch Borussia Dortmund hat die Möglichkeit dazu.

Das muss aktuell ein Ex-Talent von Borussia Dortmund am eigenen Leib erfahren. Seitdem er die U19 der Schwarzgelben vor einigen Wochen verlassen hat, ist er vereinslos. Das könnte sich aber bald schon ändern.

Borussia Dortmund wollte ihn nicht mehr

2019 wechselte Faroukou Cisse aus der Jugend von Bayer Leverkusen in die Nachwuchsmannschaft von Borussia Dortmund. Dort war er zunächst bei der U17 und dann zwei Jahre bei der U19 im Einsatz. Einen großen Erfolg feierte er 2022.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Bruder-Traum jäh geplatzt! Top-Talent verlässt den BVB

Mit den Junioren holte er die deutsche Meisterschaft in einem packenden Finale gegen Hertha BSC. Ansonsten kommen noch 17 Partien in der UEFA Youth League dazu. Hin und wieder trug er in den Spielen auch die Kapitänsbinde beim BVB.

Eigentlich ein vielversprechendes Talent für Borussia Dortmund, allerdings trauten ihm die BVB-Bosse und Lars Ricken, der Nachwuchskoordinator beim Revierklub ist, den Sprung zu den Profis anscheinend nicht zu. Am 1. Juli 2023 verließ der Ivorer den Verein und war seitdem weder in der U19 noch in der U23 im Kader.

Fiasko abgewendet?

Seitdem war der ehemalige Abwehrspieler von Borussia Dortmund vereinslos und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Mit 19 Jahren keine einfache Aufgabe. Es wäre für die Karriere des Youngsters besonders bitter gewesen, wenn er keinen neuen Klub gefunden hätte.

BVB wollte Cisse nicht mehr. Foto: IMAGO/Patrick Ahlborn

Die Leidenszeit hat aber jetzt ein Ende. Transfer-Experte Fabrizio Romano, der in der Fußball-Welt so gut vernetzt ist, wie sonst niemand, verkündet, dass der italienische Erstligist CFC Genua Cisse wohl unter Vertrag nehmen möchte.

Mehr News für dich:

Das Ex-BVB-Talent soll auch schon in Italien sein und schon bald einen neuen Vertrag in Genua unterschreiben. Über die Länge des Kontrakts ist aktuell nichts bekannt, aber das wird Cisse wohl erstmal egal sein. In erster Linie wäre er froh, endlich wieder spielen zu können.