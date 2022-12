Borussia Dortmund: Fans in heller Freude – Institution wird wiederbelebt

Vor zwei Tagen, am 19. Dezember, feierte Borussia Dortmund seinen 113. Geburtstag. Pünktlich zu diesem besonderen Tag gibt es gute Nachrichten für die Fans von Borussia Dortmund: Die Brauerei, die dem schwarz-gelben-Klub ihren Namen gab, wird wiederbelebt.

„Geboren am Borsigplatz. Getragen durch die Menschen der Nordstadt. Verewigt durch die Familie Jacobi“, ist dabei der Slogan der neuen Firma, die Borussia Dortmund damals ihren Namen gegeben hat.

Borussia Dortmund: Institution wird wiederbelebt

Jan-Henrik Gruszecki, ein ehemaliger BVB-Fan und nun seit knapp zwei Leiter der Stabstelle Strategie und Kultur, hat sich nach längerer juristischer Auseinandersetzung, unter anderem mit Borussia Mönchengladbach, die Markenrechte für die Dortmunder Borussia Brauerei gesichert.

Damit ist klar: Nach jahrelanger Abstinenz werden die Menschen in Dortmund schon bald das Bier trinken können, dass ihrem Lieblingsverein den Namen gegeben hat. „Wir wollen die Borussia-Tradition wieder nach vorne bringen und glauben, dass die Stadt neben den Radeberger-Marken und dem Bergmann-Bier eine weitere Marke verträgt. Wir wollen eine etablierte Marke im Dortmunder Biermarkt werden“, wird Gruszecki von den „Ruhr Nachrichten“ zitiert.

„Wir wollen erstmal richtig gutes Bier machen. Eins, auf das jeder Dortmunder stolz ist. Dortmund war mal eine Bierhauptstadt – diese Stadt hat etwas, das keine andere hat. Wenn wir dazu beitragen können, dieses Gefühl zu stärken, dann machen wir es richtig“, meinte Geschäftsführer Oliver Jäger im Gespräch mit dem „Westfälischen Anzeiger“. Trotz der Verbundenheit des Mannes, der der Leiter des Projektes ist, zum BVB, wird das Produkt kein Werbe-Produkt des Vereins sein.

Borussia Dortmund: Bier gab Klub seinen Namen

Am 19. Dezember 1909 wurde der Ballspielverein Borussia Dortmund in der Kneipe „Zum Wildschütz“ geründet. Bei der Namensgebung ließen sich die 18 jungen Gründungsmitglieder von der Borussia-Brauerei inspirieren. Einer Legende zufolge soll der Blick eines der jungen Männer bei der Suche nach einem neuen Namen auf ein altes Werbeschild der bereits untergegangenen Borussia-Brauerei gefallen sein. So kam die Idee.

Das Design der Bierdose selbst erinnert dabei stark an das alte Logo der Dortmunder Borussia-Brauerei, die es gegen Ende des 19. Jahrhunderts gegeben hat. Auf der grau-schwarzen Dose ist auf der linken Seite in Umrissen die Frau zu erkennen, die auch schon im alten Logo der Borussia-Brauerei zu sehen gewesen ist. Das Projekt soll nach dem Jahreswechsel offiziell an den Start gehen. Fans des BVB freuen sich dabei sichtlich über die Ankündigung. Das machten sie in den Kommentaren unter dem Instagram-Account der Borussia-Brauerei deutlich. „Das klingt ja vielversprechend! Ich bin gespannt“, meint ein Fan. Ein anderer ergänzt: „Wenn der Inhalt nur halb so gut schmeckt, wie es von Außen aussieht, brauche ich ne Palette“. Ein dritter meint wiederum: „Stark, zurück zu den Wurzeln“ und lobt damit die Idee das traditionsreiche Produkt wiederzubeleben.