Erling Haaland: Historischer Erfolg! Ex-BVB-Star bricht nächsten Rekord

Erling Haaland trifft, trifft und trifft. Der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund hinterlässt weiterhin seine Spuren in der Premier League und jagt einen Rekord nach dem nächsten. Im Saisonendspurt hat der Norweger nun einen knapp dreißig Jahre alten Rekord geknackt und eine Bestmarke aufgestellt.

In der Partie gegen West Ham United traf Erling Haaland zum 2:0 und erzielte damit sein 35. Saisontor. Damit ist der Norweger alleiniger Torrekord-Halter. Kein Spieler schoss jemals zuvor so viele Tore in einer einzigen Premier League-Saison.

Erling Haaland: Neuer Torrekord für Ex-BVB-Star

Die Debüt-Saison von Erling Haaland bei Manchester City bleibt unglaublich. Der Stürmer trifft, wie er möchte und jagt eine Bestmarke nach der anderen. Am Mittwochabend (03.Mai) stellte der Norweger einen weiteren Rekord auf und löste damit eine echte Premier League-Legende ab. Der Angreifer traf zum 2:0 und erzielte damit sein 35. Saisontor in 31 Spielen. Eine unfassbare Quote, die ihm zum besten Premier League- Torschützen aller Zeiten macht.

Den bisherigen Rekord hielten Newcastle-Legende Alan Shearer und Kult-Stürmer Andy Cole mit je 34 Toren pro Saison. Diese Marke setzten sie allerdings bei 42 Saisonspielen. Seitdem die Premier League Saison 38 Saisonspiele hat, kam bisher kein Spieler an diese Zahl heran. Bis Erling Haaland in die Premier League wechselte und die gesamte Liga kurz und klein schoss.

Es scheint, als gäbe es für den ehemaligen Dortmunder keine Grenzen. In einem Team voller Top-Stars sticht der Norweger immer wieder heraus und begeistert nicht nur die City-Fans. Wie weit er seinen neu aufgestellten Rekord noch ausbaut, bleibt abzuwarten. In den restlichen fünf Saisonspielen könnte der ein oder andere Treffer noch dazu kommen.

Triple-Gewinn im ersten Jahr?

Für Haaland könnte die Saison noch um einiges erfolgreicher werden, als sie ohnehin schon ist. Denn der ehemalige Borusse ist auf einem guten Weg, direkt in seinem ersten Jahr das Triple zu gewinnen. In der Liga konnte man Arsenal überholen und ist auf Titelkurs, im FA-Cup steht man im Finale und in der Champions League steht demnächst das Halbfinale an. Dort trifft man auf Titelverteidiger Real Madrid. Angesichts der derzeitigen Form scheint ein Gewinn aller Wettbewerbe nicht unbedingt ausgeschlossen.

Haaland könnte also in einer Saison nahezu alles erreichen, was man in nur einem Jahr erreichen kann. Torrekord, Premier League-Titel, FA-Cup und Champions League. Gelingt ihm dieses Kunstwerk tatsächlich, ist er wohl auch der Top-Favorit auf den Ballon d’Or. Bei Manchester City würde er sich also nach nur einem Jahr zur Legende machen.