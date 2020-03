Borussia Dortmund: Erling Haaland entfacht riesige Fan-Wut: „Ins Gefängnis!“

Großer Wirbel um den Shootingstar von Borussia Dortmund – Erling Haaland entfacht bei Fans enorme Wut!

Bei Borussia Dortmund hatte Erling Haaland nicht lange gebraucht, um sich in die Herzen der Fans zu ballern. Gleich in seinem ersten Spiel für den BVB beim 5:3 in Augsburg traf der Norweger dreifach.

Borussia Dortmund: Fan-Wut wegen Erling Haaland

In den zehn darauffolgenden Pflichtspielen von Borussia Dortmund folgten acht weitere Treffer von Erling Haaland. In nur wenigen Wochen wurde der 19-Jährige zum neuen Publikumsliebling beim BVB.

Die starken Leistungen des Stürmers sorgten allerdings nicht überall für Jubelstürme. Bei Manchester United gingen die Fans nach den Auftritten von Erling Haaland bei Borusisa Dortmund auf die Barrikaden.

ManUnited in der Krise

Der Grund: Manchester United läuft seit vielen Jahren den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Für gigantische Summen kaufen die „Red Devils“ jedes Jahr neue Spieler, von denen sich anschließend sehr viele als große Flops herausstellen.

+++ Borussia Dortmund: BVB-Fans sind geschockt! Wunderkind Moukoko schlimm verletzt? +++

In diesem Winter war ManUnited ebenfalls an einer Verpflichtung von Haaland interessiert – genauer gesagt: Ole Gunnar Solskjaer. Der Trainer von Manchester United hatte mit Haaland schon bei Molde FK zusammengearbeitet. Solskjaer wusste genau, welches Riesentalent in Haaland schlummert. Doch der Trainer war bei United offenbar der einzige, der von einer Verpflichtung des 19-Jährigen überzeugt war.

Manchester sah von einem Kauf ab, und so wechselte Haaland zum BVB. Dort zeigte er sofort in seinen ersten Spielen, dass es von Manchester ein großer Fehler war, auf ihn zu verzichten.

+++ Michael Schumacher: Endlich! Jetzt redet Sohn Mick Klartext: „Die Gesundheit…“ +++

Woodward „ins Gefängnis schicken“

Die United-Fans attackierten daraufhin die Verantwortlichen ihres Herzensvereins scharf. Im Stadion gab es viele Schmähgesänge auf Vorstandsboss Ed Woodward. Und auch in den sozialen Netzwerken ließen die Fans von Manchester ihrem Unmut freien Lauf.

Wir haben einige Reaktionen gesammelt:

„Während Borussia Dortmund bereits vom Kauf von Haaland profitiert, hat Herr Idiot Ed Woodward absolut keine Ahnung, wen er zur Verstärkung des Kaders braucht.“

„Wie man hört, macht es Haaland bei Dortmund sehr gut. Er und Sancho sind ein tödliches Duo. Ich fühle mich schlecht und hasse Woodward jetzt noch mehr.“

„Witz des Jahrhunderts! Drei Tore von Haaland sind das neuste Beispiel eures schlechten Plans. Was ist falsch mit euch?“

„Haaland hat bei seinem Debüt gerade einen Hattrick erzielt. Man sollte Ed Woodward ins Gefängnis schicken, das ist ein Verbrechen.“

(dhe)