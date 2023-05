Borussia Dortmund: Interesse wird konkreter! Transfer-Hammer bahnt sich an

Der Sommer bei Borussia Dortmund könnte richtig spannend werden. Der Kader des BVB wird sich für die kommende Saison nämlich verändern. Neben einigen Abgängen werden die Schwarzgelben auch noch Transfers tätigen. Vor allem auf der Position von Jude Bellingham bräuchte der Bundesligist dringend einen ebenwürdigen Ersatzmann.

Den hat Borussia Dortmund anscheinend in Frankreich gefunden. Medienberichten zufolge soll das Interesse der Westfalen jetzt immer konkreter werden. Schon in den nächsten Wochen könnte eine Entscheidung fallen.

Borussia Dortmund: Bellingham-Ersatz gefunden

Im Zusammenhang um die Nachfolge von Jude Bellingham wurden in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Namen genannt. Kandidaten für Borussia Dortmund gibt es viele. Doch wer wird es dann im Sommer sein? Ein Spieler, der oft genannt wurde und an dem die Schwarz-Gelben jetzt tatsächlich großes Interesse haben, ist Enzo Le Fee vom FC Lorient.

Die „Bild“ berichtet, dass der BVB den Mittelfeldspieler offiziell als Ersatzmann für Bellingham auserkoren hat, der im Sommer den Verein höchstwahrscheinlich verlassen wird. Als Top-Favorit auf einen Transfer gilt der spanische Rekordmeister Real Madrid.

Borussia Dortmund soll an Enzo Le Fée interessiert sein. Foto: IMAGO / PanoramiC

Der 23-jährige Le Fee konnte in der laufenden Saison in Frankreich auf sich aufmerksam machen und erklärte bereits im März, dass er trotz seines bis 2024 laufenden Vertrags in Lorient den nächsten Schritt in seiner Karriere wagen möchte. Ob der in der Bundesliga beim BVB sein wird?

Konkurrenz ist groß

Doch Borussia Dortmund muss sich im Buhlen um den 1,70 großen Standardspezialisten gegen Top-Klubs durchsetzen. Dem Bericht nach haben neben Brighton & Hove Albion auch die SSC Neapel als frischgebackener italienischer Meister großes Interesse, Le Fee im Sommer zu verpflichten.

In Sachen Ablöse wird es für die Schwarzgelben wohl kein Problem sein, die 15 Millionen Euro, die der FC Lorient fordert, zu bezahlen. Schließlich würden bei einem Bellingham-Abgang zu Real Madrid bis zu 120 Millionen Euro in die Kassen der Dortmunder fließen.

Eine Entscheidung könnte womöglich kurz nach dem Bundesliga-Saisonfinale fallen. Zwei Spieltage vor dem Ende kämpft der BVB um die Meisterschaft mit dem FC Bayern. Danach dürften einige Personal-Entscheidungen fallen.