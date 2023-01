Borussia Dortmund nimmt Top-Talent ins Visier – zaubert ER bald beim BVB?

Abgelaufene Verträge, Neuzugänge und Talente, die in den Profi-Kader hochsteigen sollen. Bei Borussia Dortmund laufen die Planungen für die kommende Saison schon auf Hochtouren.

Dazu gehört auch ein Top-Talent aus der französischen Ligue 1, der jetzt von Borussia Dortmund ins Visier genommen wurde. Setzt sich Borussia Dortmund gegen die Konkurrenz durch?

Borussia Dortmund nimmt Top-Talent ins Visier

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat so einiges zu tun. Am Ende der Saison laufen die Verträge von zahlreichen Stars wie Marco Reus, Mats Hummels oder Youssoufa Moukoko aus. Mit ihnen soll auf jeden Fall verlängert werden. Ob sie bleiben werden, zeigt sich dann in den kommenden Wochen und Monaten.

Nebenbei schaut Kehl aber auch auf dem Transfermarkt, um potenzielle Neuzugänge zu verpflichten. Dazu gehört wohl auch Enzo Le Fée vom FC Lorient, der es auf den Scouts von Borussia Dortmund besonders angetan haben soll.

Wie der französische Journalist Mohamed Toubache-Ter berichtet, soll Le Fée bei den Schwarzgelben sehr hoch im Kurs sein. Der Transfer des 22-jährigen Mittelfeldspielers besitze „Priorität“ beim BVB, heißt es.

Setzt sich der BVB gegen Konkurrenz durch?

In der laufenden Saison erzielte Le Fée drei Tore in 18 Ligaspielen und bereitete vier weitere Treffer vor. Auch wegen der starken Leistung des Youngsters steht Lorient in der Ligue 1 aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz.

Borussia Dortmund soll an Enzo Le Fée interessiert sein. Foto: IMAGO / PanoramiC

Allerdings ist das Interesse am Franzosen sehr groß. Zahlreiche Vereine bemühen sich um eine Verpflichtung des Spielmachers. Neben Leicester City, dem FC Fulham, West Ham United, Lazio Rom, dem OGC Nizza und Real Sociedad gehört auch Bayer Leverkusen zu den Klubs, die Le Fée wohl haben wollen.

Ob der BVB am Ende den Zuschlag erhält? Le Fées Vertrag in Lorient läuft noch bis 2024. Über eine etwaige Ablösesumme gibt es noch keine Informationen.