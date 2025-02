Borussia Dortmund: Can haut vor Champions League auf den Tisch – klare Worte an Fans und Spieler

Es ist die letzte Chance, die Saison zu retten! Wie in der vergangenen Spielzeit ruhen bei Borussia Dortmund die Hoffnungen auf der Champions League. Während man in der Bundesliga ins Hintertreffen geraten ist, kann man es in der Königsklasse ins Achtelfinale schaffen.

Dafür muss sich die Mannschaft in den beiden Playoff-Spielen gegen Sporting Lissabon allerdings deutlich steigern. Zuletzt verfiel Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart wieder in seinen alten Trott. Doch Kapitän Emre Can haut jetzt auf den Tisch.

Borussia Dortmund: Kovac gleich unter Druck

Für Neu-Trainer Niko Kovac ist es sicherlich keine leichte Aufgabe, doch er wusste ja, worauf er sich da beim BVB (hier mehr zum Verein lesen) einlässt. Nachdem sein Dortmund-Debüt gegen Stuttgart in die Hose gegangen war, braucht es in Lissabon eine Reaktion. Und das dürfte schwierig genug werden.

Fakt ist: Scheitert der Champions-League-Finalist der Vorsaison auch in der Königsklasse früh, ist die Saison endgültig ein Scherbenhaufen und der Unmut auf Fanseite dürfte noch weiter wachsen. Das will Borussia Dortmund natürlich verhindern.

Emre Can haut auf den Tisch

Allerdings macht Kapitän Emre Can vor dem Hinspiel gegen Lissabon deutlich, dass ihm die Stimmung rund um den Verein zu negativ ist. „Die letzten Wochen waren nicht immer negativ, das sehe ich ein bisschen anders“, sagte der BVB-Anführer auf der Pressekonferenz am Montag (10. Februar).

In den drei Spielen unter Mike Tullberg habe man nicht verloren und auch bei der Niederlage gegen Stuttgart attestiert Can seiner Mannschaft „ein gutes Spiel gemacht“. „Die Art und Weise war gut, aber am Ende geht es ums Gewinnen – das wissen wir auch“, macht er deutlich.

Man habe aus dem letzten Spiel einiges mitnehmen können, so Can. Ohnehin müsse man positiv bleiben, weil einen das Negative nicht weiterbringe. „Wir geben Gas im Training. Ich bin mir sicher, dass wir den Turnaround bald schaffen können“, so der Mittelfeldspieler.

Borussia Dortmund: Nächstes CL-Wunder?

In der vergangenen Saison war es die Champions League, die dem BVB eine schwache Bundesligasaison rettet. Durch das Erreichen des Finales entfachte man viel Euphorie und konnte sich so als Fünfter auch im Folgejahr für die Königsklasse qualifizieren. Als Elfter in der Bundesliga ist man davon allerdings aktuell weiter entfernt als je zuvor.