Borussia Dortmund: Star übt trotz Viertelfinal-Einzug Kritik – „Darf nicht passieren“

Borussia Dortmund gehört zu den besten acht Teams in Europa! Nach einem 2:0-Sieg gegen die PSV Eindhoven zieht der BVB ins Viertelfinale der Champions League ein. Den Schwarzgelben reichten dabei gute 30 Minuten – zum Schluss hatten sie dann jedoch ordentlich Dusel, dass der Ausgleich nicht fiel.

Auch die BVB-Stars wissen: So passiv darf sich Borussia Dortmund nach einer Führung nicht verhalten. Nach der Partie gab es von Emre Can deutliche Worte in Richtung seiner Teamkollegen.

Borussia Dortmund: Kritik trotz Viertelfinal-Einzug

Es ist ein Viertelfinal-Einzug, der auch viel Geld bringt: 10,6 Millionen Euro kassiert Borussia Dortmund an Prämie ein. Dank der zwei Tore von Jadon Sancho und Marco Reus steht der BVB unter den besten acht Mannschaften Europas. Von der ersten Minute an zeigten die Schwarzgelben, dass sie hier unbedingt weiterkommen wollten.

Nach drei Minuten traf Rückkehrer Sancho. Anschließend drückte der BVB auf den zweiten Treffer. „Ein gutes Spiel von uns, vor allem die erste Halbzeit, die erste halbe Stunde. Jeder wollte den Ball. Und wenn wir das machen, sind wir echt eine geile Mannschaft“, lobte Emre Can seine Teamkollegen.

Allerdings war es das dann auch. Nach 30 Minuten kam nicht mehr viel, Eindhoven wurde stärker und Dortmund wieder etwas passiver. Der BVB bettelte fast schon um den Ausgleich. Doch ein starker Gregor Kobel verhinderte mit guten Paraden das 1:1.

„Darf so nicht mehr passieren“

Den Fans gefällt das verständlicherweise nicht und auch Kapitän Can wurde deutlich. Nach einer Führung dürfe man sich als Mannschaft so nicht präsentieren. „Das darf nicht passieren“, polterte Can in Richtung seiner Teamkollegen von Borussia Dortmund.

Doch es ging noch einmal gut. In der 75. Minute wurde Marco Reus für Sancho eingewechselt und machte anschließend in der fünften Minute der Nachspielzeit das 2:0 für den BVB – allerdings auch nur dank eines haarsträubenden Patzers in der Eindhoven-Defensive.

Am Freitag (15. März) wird um 12 Uhr in Nyon der Viertelfinal-Gegner ausgelost. Dann kommen deutlich stärkere Mannschaften als PSV Eindhoven in den Signal-Iduna-Park – Arsenal, Manchester City oder Real Madrid warten in den Lostöpfen. Dann darf der BVB so nicht auftreten, wie es beispielsweise nach dem Seitenwechsel der Fall war.