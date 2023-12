Borussia Dortmund: Kurios! Sorgen ausgerechnet Fans für einen Can-Hammer?

Hinter Emre Can liegt ein mehr als nur turbulentes Fußballjahr zurück. Mit Borussia Dortmund verpasste er die deutsche Meisterschaft und enttäuschte in der Hinrunde komplett. Vor Saisonbeginn wurde er sogar zum BVB-Kapitän auserwählt.

Nebenbei ist der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund auch in der Nationalmannschaft im Einsatz gewesen. Auch dort gab es etliche Enttäuschungen. Dennoch winkt ihm jetzt plötzlich ein ganz besonderer Preis. Die deutschen Fans haben da einen großen Anteil dran.

Borussia Dortmund: Damit hat niemand gerechnet!

Das Fußballjahr 2023 neigt sich langsam dem Ende zu. Für Emre Can war das Jahr eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach der verpassten Meisterschaft wurde er Kapitän bei Borussia Dortmund. Es folgte sogar kurz vor Saisonstart die Vertragsverlängerung. Beim BVB lief es anfangs ganz ordentlich, die Ergebnisse stimmten so weit.

Doch kurz vor dem Ende der Hinrunde folgte die Krise. Es gab zahlreiche Enttäuschungen. Mit Platz fünf hinkt der BVB den Erwartungen deutlich hinterher. Für Can gab es aber auch mit der deutschen Nationalmannschaft keine großen Erfolge zu feiern. Im DFB-Trikot fiel er nicht zwingend auf, absolvierte lediglich zwei von elf Partien über die volle Distanz. Fünf Spiele verpasste er sogar komplett.

Das alles klingt jetzt nicht so danach, als wäre er der Nationalspieler des Jahres, oder? Allerdings führt er beim Voting. Seit 2010 wird der beste Spieler des Jahres vom Fan-Club Nationalmannschaft gewählt. Fans dürfen bei dem Voting entscheiden, wer der glückliche Profi wird. In diesem Jahr führt völlig überraschend Emre Can!

Sorgen Fans für Can-Hammer?

Der Profi von Borussia Dortmund führt das Voting mit großem Abstand. Can hat bisher 65 Prozent der Stimmen eingesammelt, bei knapp 40.000 Votes (Stand 25. Dezember, 11 Uhr). Er führt deutlich vor Niclas Füllkrug und Jamal Musiala, die keine wirkliche Chance mehr auf den Sieg haben.

Doch warum führt ausgerechnet Can, der in diesem Jahr nicht wirklich überzeugen konnte? Die deutschen Fans wollen den DFB und dessen Voting auf die Schippe nehmen. So hatten die Anhänger auf der Plattform X (ehemals Twitter) die Idee, Can aus Spaß zum Gewinner zu machen. Die User teilten den Aufruf mehrfach. So hatte Can schon nach wenigen Stunden die meisten Stimmen.

Bei einem Sieg würde er sich in eine Liste mit einigen DFB-Legenden wie Bastian Schweinsteiger (2010), Mesut Özil (2011, 2012, 2013, 2015, 2016), Toni Kroos (2014) und Manuel Neuer (2020) einreihen. Bis zum 12. Januar 2024 haben die Fans noch die Möglichkeit, abzustimmen.