Formel 1: Lando Norris lässt tief blicken – Fans in Sorge

Er gehört zu den Favoriten auf den Weltmeistertitel in der Formel 1, fährt aber nicht immer so, wie es sich viele Experten von ihm wünschen. Lando Norris bleibt oft hinter den Erwartungen zurück.

Der McLaren-Pilot spricht nun offen über seine psychische Gesundheit. Der Formel-1-Star erklärt, wie er mit schwierigen Gedanken umgeht. Besonders, wenn er nicht gewinnt, sucht Norris nach Wegen, um negative Gefühle produktiv zu nutzen. Diese Offenheit macht ihn zu einem authentischen Fahrer seiner Generation. Dennoch sind viele Fans um ihn besorgt.

Mentale Gesundheit in der Formel 1

Die Reaktionen auf Norris‘ Offenheit sind gemischt. Viele bewundern seine Ehrlichkeit, andere kritisieren ihn als schwach. Der Formel-1-Pilot nimmt solche Meinungen gelassen hin und gibt klar an: „Es ist schwierig. Manchmal schafft man es nicht, auch wenn man an all das Positive und solche Dinge denken möchte.“

Auch interessant: Formel 1: Star mit Cadillac-Ansage – muss Mick Schumacher den Traum begraben?

Der McLaren-Fahrer nutzt schwierige Gedanken zur Selbstverbesserung: „Aber was ich mehr gelernt habe, ist, diese Gedanken in produktive Dinge umzuwandeln.“ Laut Norris ist es wichtig, negative Gedanken in etwas Positives umzuwandeln, um die hohen Anforderungen der Formel 1 zu meistern. Jeder erlebe schließlich gute und schlechte Tage.

Unterstützung zählt für Norris sehr

Norris vertraut auf sein Team: „Ich brauche nicht, dass andere Leute mir Dinge sagen. Ich habe mein eigenes Team, meine eigenen Leute um mich herum, die mir sagen, wann ich gut bin und wann nicht.“ Enge Beziehungen geben ihm Halt, auch an den schwierigsten Tagen.

Mehr Nachrichten für dich:

Er hebt hervor, wie wichtig ein starkes Umfeld ist, besonders in der Formel 1. Seine Einstellung: „Aber auch, sie um mich herum zu haben – wie ein gutes Team um mich herum zu haben – ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge, denn ich liebe immer noch diese schwierigen Tage.“ Trotz Kritik bleibt er sich treu.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.