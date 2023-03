Borussia Dortmund: Star spielt wie ausgewechselt – jetzt bringt er eine Rückkehr ins Gespräch

Seit dem Jahreswechsel erlebte Borussia Dortmund einen deutlichen Aufschwung. Zehn Siege in zehn Spielen bringen dem BVB eine makellose Bilanz im angelaufenen Kalenderjahr ein. Einer der Spieler, die seit dem Beginn der zweiten Saisonhälfte in Hochform steckt, ist Emre Can.

Nach schwierigen letzten Monaten ist der Mittelfeldspieler nun aus der Startelf von Borussia Dortmund nicht mehr wegzudenken. Nun hat der 29-Jährige sogar eine Rückkehr in die Nationalmannschaft ins Gespräch gebracht.

Borussia Dortmund: Can will ins DFB-Team zurückkehren

Auf der Pressekonferenz des BVB vor dem Champions-League-Rückspiel beim FC Chelsea (07. März) hat Emre Can das Ziel geäußert, schon bald wieder für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen zu wollen. „In den letzten Wochen habe ich das gezeigt, was ich von mir erwarte. Mein Ziel ist immer, meiner Mannschaft in schwierigen Phasen zu helfen und mich auch für größere Sache anzubieten wie die Nationalmannschaft“, so der wiedererstarkte Star der Schwarzgelben.

+++ Borussia Dortmund: Betrugsmasche! Falsche Mitarbeiter greifen zu Trick – DerWesten.de +++

Sein bis dato letztes Spiel für das DFB-Team machte der 29-Jährige bei der 0:2-Niederlage im Achtelfinale bei der Europameisterschaft 2021 gegen England. Damals wurde er für die letzten drei Minuten der Partie eingewechselt. Insgesamt kommt Can auf 37 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. Unter Hansi Flick hat der Mittelfeldspieler noch nicht im Aufgebot gestanden.

Emre Can gesteht: „Habe mich runterziehen lassen“

In der abgelaufenen Hinrunde in der Bundesliga gehörte Emre Can noch nicht zu den Leistungsträgern beim BVB. Seit dem Jahreswechsel ist das anders. „Ich hoffe, es war nicht nur eine Phase und hält länger an“, gibt sich der 29-Jährige offen. Im Anschluss erklärte er, weshalb es nun plötzlich so gut für ihn läuft. „Ich habe mir in der Winterpause meine Gedanken gemacht. In der Hinrunde war ich zu sehr enttäuscht und habe über Dinge gemeckert, die ich nicht ändern kann. Davon habe ich mich runterziehen lassen. Ich habe auf andere gezeigt und gesagt: Okay, ich bin nicht dran schuld. Aber so ist es nicht im Fußball“, gibt sich Can ehrlich: „Ich habe mir gesagt: Emre, egal was ist, du machst dein Ding und gibst Gas auf dem Platz“.

Mehr News:

Sollte der Mittelfeldspieler seine Leistungen auch in den kommenden Wochen bestätigen, könnte er schon bald in die Nationalmannschaft zurückkehren. Ob dies schon bei den kommenden Länderspielen gegen Peru (25. März) und Belgien (28. März) der Fall sein wird, wird sich zeigen. Gegen den FC Chelsea Can nun jedenfalls die beste Gelegenheit, um sich erneut in den Fokus von Hansi Flick zu spielen.