Marco Reus verhandelt mit Borussia Dortmund – ist DAS der Knackpunkt der Gespräche?

Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Marco Reus bei Borussia Dortmund aus. Noch immer ist nicht klar, ob der Kapitän sein Arbeitspapier beim BVB verlängern wird oder ob seine Zeit bei den Schwarzgelben schon in wenigen Monaten endet.

Nun haben die Verhandlungen zwischen Marco Reus und Borussia Dortmund begonnnen. Scheitern könnten diese jedoch ausgerechnet bei der Gehaltsfrage.

Marco Reus: Das fordert der BVB-Star

Wie „Sport1“ berichtet, soll Marco Reus bis Ende März Klarheit über seine Zukunft haben. Der Plan des Kapitäns sei es, einen neuen Vertrag über zwei Jahre zu unterschreiben. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl soll aber lediglich eine Verlängerung über ein Jahr anstreben.

Ebenfalls ein Knackpunkt in den Gesprächen könnte die Frage nach dem Gehalt sein. Aktuell verdient der Kapitän der Schwarzgelben rund zwölf Millionen Euro pro Jahr, dieses Salär wollen die Borussen dem Bericht zufolge wohl um mindestens ein Drittel kürzen. Des Weiteren pochen die BVB-Bosse bei einer Verlängerung wohl auf einen Vertrag, der viel leistungsbezogener sein soll als zuvor. Ob sich der gebürtige Dortmunder auf die Gehaltseinbußen einlassen wird, ist offen.

Marco Reus sammelt Argumente für Verhandlungen

In den letzten Spielen sammelte Marco Reus allerdings einige Argumente für seine Forderungen in den Vertragsgesprächen. In den letzten fünf Partien in der Bundesliga stand Reus jedes Mal in der Startelf. Hinzukommt, dass er mit zwei Toren und drei Vorlagen einen maßgeblichen Anteil am aktuellen Erfolg der Schwarzgelben hat.

Sollte der Kapitän des BVB auch in den nächsten Spielen weiterhin so überzeugen wie bisher, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sebastian Kehl auf die Forderungen des arrivierten Stars eingeht – oder sich zumindest kompromissbereiter zeigen könnte. Die nächste Chance, für sich zu werben, hat Reus dabei schon in der Partie gegen den FC Chelsea am Dienstag (07. März), ehe dann am kommenden Samstag das Revierderby ansteht.