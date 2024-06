Borussia Dortmund: Paukenschlag um BVB-Star – EM-Traum geht doch noch in Erfüllung

Bei Borussia Dortmund konnte man nach der Bekanntgabe des DFB-Kaders für die EM 2024 seinen Augen kaum trauen. Lediglich zwei BVB-Profis schafften es trotz guter Formkurve und Champions-League-Finale in das Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Lange Zeit schien es so, als würden Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck als einzige Dortmunder Spieler im DFB-Dress bei der Heim-EM auflaufen. Doch nun kommt es doch ganz anders – ein BVB-Profi darf sich doch noch über ein EM-Ticket freuen!

Borussia Dortmund: Can rückt in DFB-Kader

Nach der kurzfristigen Absage von Aleksandar Pavlovic rückt Emre Can als dritter BVB-Spieler in den deutschen EM-Kader nach. Andere Dortmunder Leistungsträger wie Julian Brandt oder Mats Hummels, den viele Fans und Experten in der deutschen Mannschaft gesehen hatten, gehen dagegen leer aus und müssen nun wohl endgültig die EM vom Sofa aus verfolgen.

Nicht überall sorgt diese Entscheidung des Bundestrainers für Verständnis. Der BVB-Kapitän zeigte sich in der abgelaufenen Saison immer mal wieder fehleranfällig. Zudem stünden mit Leon Goretzka oder eben Julian Brandt andere gute Alternativen für das Mittelfeldzentrum zur Verfügung.

BVB-Profis dürfen wohl nicht auf viel Einsatzzeit hoffen

Genau wie seine Teamkollegen wird sich Can jedoch nicht allzu viele Hoffnungen auf Startelf-Einsätze machen dürfen. Allen drei Dortmundern droht zunächst ein Platz auf der Ersatzbank, lediglich Niclas Füllkrug winkt in der Rolle als Edeljoker die Chance auf regelmäßige Einsätze.

Dieses Szenario droht auch anderen BVB-Spielern. Auch Gregor Kobel und Ian Maatsen werden sich mit der Rolle als Reservisten zufrieden geben müssen. Nur bei Marcel Sabitzer gilt sein Platz in der österreichischen Startelf als sicher.

Allen BVB-Fans dürfte das natürlich nicht gefallen. Schließlich möchten sie vor allem ihre Spieler bei einem solchen Fußballfest anfeuern dürfen. In der aktuellen Konstellation sieht es danach jedoch eher nicht aus.