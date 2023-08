Borussia Dortmund: Can unter Beobachtung – droht DESHALB ein Kapitäns-Problem?

Er ist mittlerweile voll in seiner Rolle angekommen. Seit einigen Wochen ist Emre Can offiziell Kapitän von Borussia Dortmund. Er tritt damit in die Fußstapfen vor Marco Reus, der das Amt zur Verfügung gestellt hatte.

Auf den ersten Blick ist Can eine passende Wahl. Er ist ein Anführer, geht auf dem Platz voran, ist laut und rüttelt die Kollegen wach. Beim ersten Pflichtspiel von Borussia Dortmund fiel jedoch auch: Diese Eigenschaften könnten zu einem Problem führen.

Borussia Dortmund: Can muss überzeugen

Bei manchem Fan war die Kapitänsentscheidung umstritten. Can hatte zwar eine bärenstarke Rückrunde abgeliefert, doch es war auch das erste Mal seit seinem Wechsel, dass er nachhaltig und konstant überzeugte. Der Mittelfeldspieler weiß also, dass er daran anknüpfen muss, um das ihm entgegengebrachte Vertrauen zurückzuzahlen.

Beim Pokal-Auftritt gegen den TSV Schott Mainz konnte man jedoch schnell den Eindruck gewinnen, dass Can das zu sehr will. Der Neu-Kapitän von Borussia Dortmund wirkte regelrecht übermotiviert, was zu zwei bezeichnenden Szenen führte.

Balance ist das Zauberwort

Cans Begierde, sich als Kapitän und Anführer zu präsentieren, sorgte bereits nach einer halben Minute für den ersten schlimmen Fehlpass, als er das Spiel in die Hand nehmen wollte. Zum Glück für den BVB entwickelte sich daraus keine Gefahr – dieses Mal.

Die zweite Szene fand in der siebten Minute statt, als er sich tief in der gegnerischen Hälfte zu einem ungestümen Foul hinreißen ließ. Dafür sah er eine (unnötige) Gelbe Karte. Zwar ist die Mentalität des Nationalspielers zweifelsohne wichtig für die Borussia – doch er muss die Balance finden, sonst führen solche Auftritte zu Problemen.

Wie kommt Borussia Dortmund zurück?

Der 29-Jährige ist bekannterweise auch nicht darum verlegen, Diskussionen mit Schiedsrichtern zu suchen. Hat er sich nicht im Griff, werden aus einer Gelben Karte vielleicht auch mal zwei, die dann in einen Platzverweis münden.

Gänzlich ablegen soll Can seine Art natürlich nicht. Gerade nach dem Meister-Drama braucht Borussia Dortmund Führungspersönlichkeiten auf dem Feld, um auch in die Liga erfolgreich zurückzukehren. Das Wichtigste wird aber, dass der BVB-Profi auf dem Platz nicht übertreibt.