Borussia Dortmund atmet vor Frankfurt-Spiel auf! Drei Rückkehrer und eine faustdicke Überraschung

Vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt gibt es für Borussia Dortmund gleich mehrere gute Nachrichten. Gleich drei Stars sind rechtzeitig für das wichtige Auswärtsspiel wieder fit geworden: Emre Can, Julian Brandt und Julian Ryerson.

Das ist aber noch nicht alles: Vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt gibt es bei Borussia Dortmund eine weitere faustdicke Überraschung: Thomas Meunier saß im Mannschaftsbus und hat die Reise nach Frankfurt mit angetreten.

Borussia Dortmund: Ryerson, Can und Brandt reisen mit nach Frankfurt

Nach dem Sieg gegen Newcastle United gab es bei Borussia Dortmund gleich mehrere Fragezeichen. Julian Ryerson war wegen einer Erkältung kurzfristig nicht mit nach England geflogen, scheint die Krankheit nun aber überwunden zu haben. Er ist nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ in Frankfurt mit dabei.

Julian Brandt hatte im Vergleich zu Ryerson die Reise nach England noch mit angetreten, musste aber kurzfristig ebenfalls passen. Ein Schlag aus dem Bremen-Spiel bereite ihm noch zu große Schmerzen. Aber auch er scheint rechtzeitig für das Auswärtsspiel in Frankfurt wieder fit geworden zu sein.

Gleiches gilt für Emre Can: Der Kapitän musste gegen Newcastle United noch vor der Pause ausgewechselt werden. Can hatte einen Schlag über das rechte Knie abbekommen. Für ihn ging es danach nicht weiter. Offensichtlich ist die Verletzung aber nicht so schlimm. Ein Einsatz gegen Frankfurt ist möglich.

Meunier plötzlich wieder dabei

Die größte Überraschung im Kader von Borussia Dortmund dürfte aber Thomas Meunier sein. Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ hat der Belgier ebenfalls die Reise nach Frankfurt angetreten. Erst wenige Stunden zuvor hatte er bei der U23 sein Comeback nach seiner Muskelverletzung gefeiert, stand gegen Sandhausen 60 Minuten auf dem Platz (Hier die Einzelheiten!).