Borussia Dortmund: Noch vor Saisonstart – Terzic macht zwei BVB-Stars klare Ansage

Aktuell befindet sich Borussia Dortmund mitten in der Sommer-Vorbereitung und wird nach dem Testspiel gegen Rot-Weiß Erfurt (2:1) geht es am Montag (24. Juli) in den USA, wo das Trainingslager ansteht.

Noch vor dem Saisonstart gibt es von Cheftrainer Edin Terzic überraschend deutliche Worte. Dabei richtet er sich an zwei Hoffnungsträger von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Terzic-Ansage an Stars

In den ersten Testspielen gegen Westfalia Rhynern (7:0) und Rot-Weiß Oberhausen (3:2) fehlten sie Borussia Dortmund, gegen Erfurt waren Emre Can und Sebastien Haller endlich wieder am Start. Die beiden Profis haben eine Sache gemeinsam. Sowohl der Mittelfeldspieler als auch der Stürmer haben jetzt eine deutlich bessere, körperliche Verfassung als im vergangenen Jahr.

Im Juli vergangenen Jahres erhielt Haller eine bittere Hodenkrebs-Diagnose, weshalb er erst Anfang des Jahres sein Comeback nach der Reha feierte. Terzic erklärte jetzt: „Wir haben ihm bewusst noch ein paar Tage länger freigegeben, weil es ein sehr emotionales und anstrengendes Jahr für ihn war.“ Im Urlaub hatte Haller individuell trainiert, um zum Saisonstart in Topform zu sein.

Nach seiner Rückkehr zeigte sich Terzic erfreut. „Er hat sich in den Werten, in der Leistungsdiagnostik extrem gut gezeigt“, so der BVB-Coach. Der 29-Jährige sei deutlich besser in Form als noch im Januar.

Can „hat sich eine wichtige Rolle erarbeitet“

Im dritten Testspiel der Vorbereitung von Borussia Dortmund gegen Erfurt stand Haller die ersten 45 Minuten auf dem Platz, wurde dann für Youssoufa Moukoko ausgewechselt. Terzic möchte, dass Haller „sofort diese wichtige Rolle einnimmt bei uns in der Mannschaft.“ Die Schwarzgelben hoffen, dass der Angreifer in der kommenden Spielzeit genauso und noch besser abliefert, wie in der vergangenen Rückrunde.

Neben Haller setzt der BVB-Trainer auch auf Emre Can, dessen Vertragsverlängerung am Samstag (22. Juli) verkündet wurde. „Er macht einen sehr guten Eindruck, er hat sich eine richtig wichtige Rolle erarbeitet, daran werden wir ihn messen“, so Terzic. Und weiter: „Wir merken, dass er in der Rückrunde immer wichtiger wurde, dass seine Stimme in der Kabine immer wichtiger wurde. Emre ist ein extrem wichtiger Ansprechpartner auch für mich.“ Can könnte sogar neuer Kapitän werden. Er gehört zum engeren Kandidatenkreis, die in der kommenden Saison die Binde tragen könnten.