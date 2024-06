Borussia Dortmund: Bahnt sich ein Terzic-Beben an? Doch das ist noch nicht alles

Eine wilde Saison ist bei Borussia Dortmund zu Ende gegangen. Neben zahlreichen Enttäuschungen folgte ein bitteres Champions-League-Finale mit einer Niederlage gegen Real Madrid (0:2). Einer, der stets in den Schlagzeilen stand, war Edin Terzic.

Und um den BVB-Coach gehen die Spekulationen weiter. Wird er auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie bei Borussia Dortmund stehen? Einem Bericht nach könnte sich ein Beben anbahnen. Doch das wäre für den Revierklub noch nicht alles.

Borussia Dortmund: Bahnt sich ein Terzic-Beben an?

Eigentlich hatte Edin Terzic stets betont, dass er bleiben möchte. „Solange Borussia Dortmund möchte, dass ich Trainer von Borussia Dortmund bin, werde ich Trainer von Borussia Dortmund sein“, erklärte er deutlich. Mehr als nur ein Bekenntnis. Doch die „Bild“ zweifelt an dieser Aussage.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Nach Sponsor-Aufregung – nächste Entscheidung um Rheinmetall gefallen

Demnach soll Terzic selbst über einen Abgang vom BVB nachdenken, heißt es in dem Bericht. Dem Coach mangele es angeblich bei seinem Herzensklub an Wertschätzung, die er gerade von anderen Klubs aus dem Ausland erfährt. Aus der Premier League gibt es nämlich brisante Gerüchte. Manchester United und Aufsteiger Leicester City sollen großes Interesse an Terzic haben.

Der Vertrag des BVB-Trainers läuft noch bis zum Sommer 2025. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung wurden mittlerweile in den Herbst verschoben. Wird es überhaupt noch dazu kommen oder macht Terzic bis dahin die Biege?

Auch Sahin ist begehrt

Aber Terzic ist nicht der einzige Trainer bei Borussia Dortmund, der begehrt ist. Im vergangenen Winter kamen mit Nuri Sahin und Sven Bender zwei neue Assistenten, die dem Coach zur Seite standen. Vor allem Sahin hat selbst Cheftrainer-Ambitionen und machte bereits in der Türkei bei Antalyaspor starke Arbeit. Eigentlich gilt der Ex-Profi als Terzic-Nachfolger für die Zukunft.

Allerdings gibt es auch bei ihm Interesse aus dem Ausland. Seit mehreren Wochen kursieren Gerüchte um Sahin. Dem Verantwortlichen der Dortmunder soll er schon mitgeteilt haben, dass ausländische Klubs ihn haben wollen. Dem „Bild“-Bericht nach reize es ihm, schnellstmöglich wieder auf der Cheftrainerbank zu sitzen.

Mehr Nachrichten für dich:

Sollte Terzic gehen, könnte ja Sahin übernehmen. Allerdings heißt es im Bericht, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass es noch in diesem Sommer passiert. Im schlimmsten Fall verlassen sowohl Terzic als auch Sahin den BVB noch in den kommenden Monaten.