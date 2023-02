Borussia Dortmund: Knoten geplatzt! Terzic erklärt Wende bei BVB-Star

Borussia Dortmund ist vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea in Topform. Der BVB gewann alle Pflichtspiele im neuen Jahr und überzeugte mit guten Leistungen. Schwarz-Gelb kann die Wochen der Wahrheit mit einer breiten Brust angehen.

Für Borussia Dortmund hätte der Start in das Jahr 2023 nicht besser laufen können. Ein Grund für die guten Auftritte sind die Leistungssteigerungen einiger BVB-Stars. Edin Terzic erklärte auf der Pressekonferenz, wie der Knoten bei einem bestimmtem Spieler geplatzt ist.

Borussia Dortmund: Terzic über Adeyemi – „Er war richtig fleißig“

Ein Gewinner des Re-Starts der Bundesliga ist Karim Adeyemi. Der 21-Jährige hatte einen schweren Start beim BVB. Er kam im Sommer für rund 30 Millionen Euro vom FC Salzburg. Adeyemi galt als einer der großen Hoffnungsträger des BVB, der Druck auf den deutschen Nationalspieler war von Anfang an enorm. Er verpasste vier der ersten sechs Saisonspiele verletzungsbedingt und kam nach seinem Comeback nie so richtig in Fahrt. In seinen ersten elf Bundesligapartien gelang ihm kein einziges Tor und lediglich ein Assist am ersten Spieltag. Die Kritik am gebürtigen Münchener war groß.

+++ Borussia Dortmund muss Pläne vor Chelsea-Spiel über den Haufen werfen – „Nicht ganz leicht“ +++

Seit der Winterpause ist Adeyemi nun kaum wieder zuerkennen. Er ist nicht nur offensiv zielstrebiger und gefährlicher, sondern arbeitet auch gegen den Ball aggressiver. Zudem wirkt der Flügelspieler ambitionierter und konzentrierter. Für Chef-Coach Terzic ein Grund zur Freude. Für den 40-Jährigen sei die Leistungsexplosion bei Adeyemi aber nur eine Frage der Zeit gewesen. „Er war richtig fleißig in der Winterpause, hat nach seiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft extrem viel an sich gearbeitet“, lobte Terzic den deutschen WM-Teilnehmer.

BVB: Adeyemi belohnt sich für harte Arbeit

Dass sich die extra Schichten und die Konzentration in den Trainingseinheiten gelohnt haben, merkte man bereits im ersten Spiel des Jahres. Das erlösende Tor wollte allerdings noch nicht fallen. Im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen platzte der Knoten dann endgültig: Das erste Bundesliga-Tor der Saison. Seit Wiederbeginn kann der BVB-Star drei Torbeteiligungen in vier Spielen verbuchen. Eine gute Quote, die Dortmund Hoffnung gibt, dass dies erst der Anfang war.

Zwar traf der Sommer-Neuzugang bereits in der Champions League und im DFB-Pokal jeweils einmal, doch das reichte Adeyemi natürlich noch lange nicht. „Damit war er natürlich nicht zufrieden“, erklärte Terzic über die Hinrunde des BVB-Youngsters. Nun scheint der schnelle Angreifer endgültig beim BVB angekommen zu sein.

Mehr News zum BVB:

Zuletzt fehlte Karim Adeyemi sowohl in der Liga als auch im DFB-Pokal aufgrund einer Sperre. Für das wichtige Champions League-Spiel gegen Chelsea (Mittwoch, 21:00 Uhr) ist der junge Nationalspieler wieder einsatzbereit. Die große Hoffnung der BVB-Anhänger: Er macht genau da weiter, wo er vor seinen Sperren aufgehört hat.