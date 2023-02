Borussia Dortmund: Star mit deutlicher Ankündigung – „Bin noch nicht am Ende“

Nach den ersten Spielen im Jahr 2023 kann man getrost sagen: Karim Adeyemi ist endlich bei Borussia Dortmund angekommen. Seit dem Restart zeigt sich der 21-Jährige in deutlich verbesserter Form.

Noch ist Karim Adeyemi nach eigenen Angaben aber nicht am Ende seiner Leistungsfähigkeit angekommen. Der Angreifer von Borussia Dortmund hat jetzt über seine schwierigen Monaten und seine Ansprüche für die Zukunft gesprochen.

Borussia Dortmund: Adeyemi endlich angekommen

Für stolze 30 Millionen Euro wechselte Karim Adeyemi im Sommer von RB Salzburg zu Borussia Dortmund. Seine ersten Monate beim BVB verliefen nicht nach Plan, bei Adeyemi hakte und stotterte es noch.

„Es kommt auf den Spieler und die Situation an. Es kann sein, dass man direkt reinkommt und die ersten Tore macht und dann im Flow bleibt. Bei mir hat es vielleicht auch durch die Verletzung ein bisschen gebraucht“, erklärte Adeyemi nun im „Feiertagsmagazin“ des BVB.

Im neuen Jahr ist Adeyemi nun bei Borussia Dortmund angekommen. In den ersten vier Spielen seit dem Restart erzielte er zwei Tore in der Bundesliga und bereitete einen Treffer vor. „In Dortmund habe ich mich immer wohl gefühlt, aber es macht natürlich mehr Spaß, wenn ich der Mannschaft noch mehr helfen kann und Tore schieße“, berichtet der 21-Jährige.

„Dortmund war absolut der richtige Schritt“

Er habe nun das „gewisse Glück“ auf seiner Seite. Dinge, die vorher schief gingen, würden nun klappen. Im Pokal gegen Bochum und in der Liga gegen Bremen fehlte Adeyemi gesperrt, danach soll es für den Angreifer weiter steil bergauf gehen.

Mehr News:

„Als allererstes will ich der Mannschaft helfen und in den letzten Spiel habe ich das ganz gut gemacht, aber ich glaube, ich bin noch nicht am Ende. Ich kann mich immer noch entwickeln und Dortmund war absolut der richtige Schritt“, so Adeyemi, der sagt: „Deswegen hoffe ich, dass ich über die nächsten Monate und Jahre noch viel lernen kann.“